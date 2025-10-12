Dolar
KPSS 2025/2 Merkezi Atama Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

KPSS 2025/2 Merkezi Atama Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

KPSS 2025/2 Merkezi Atama Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri, KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu olmaya başladı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunu beklerken, bu kılavuz ile birlikte kamu kurumlarına ait açık kadro ve pozisyon bilgileri de netlik kazanacak. Yılın ikinci merkezi atama süreci için belirlenen takvim ise, kamuoyunun dikkatini çekiyor.

KPSS 2025/2 Tercih Süreci

ÖSYM, 2025 KPSS lisans sınavı sonuçlarını açıkladıktan sonra, adayların P1, P2 ve P3 puan türleri belirlendi. Bu puanlar, adayların tercih işlemlerinde kullanacağı temel kriterleri oluşturuyor. KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte, katılımcıların ilgili puan türleri üzerinden tercihlerini yapmaları bekleniyor.

Kamu Kurumları İçin Kadro Talepleri

Kamu kurumlarının ÖSYM’ye ileteceği kadro talepleri ise 29 Eylül - 17 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında, her kurumun ihtiyaç duyduğu pozisyonları belirleyerek ÖSYM’ye iletmesi önem taşıyor. Böylece, adayların tercih edebileceği açık pozisyonlar daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Puan Türleri ve İşlevleri

KPSS A Grubu P1 puan türü, Genel Yetenek alanının %70 ve Genel Kültür alanının %30'u dikkate alınarak hesaplanır. Bu puan türü, mühendislik bölümleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunları için önemli bir kriterdir. P1 ile alım yapan kurumlar arasında müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve denetmen yardımcılığı gibi pozisyonlar yer alıyor.

P2 puan türü, Genel Yetenek %60 ve Genel Kültür %40 oranında hesaplanarak yalnızca lisans mezunlarını kapsar. Diyanet İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar P2 puanı ile alım yapmaktadır. P3 puan türü ise, en yaygın kullanılan puan türüdür ve hem Genel Yetenek hem de Genel Kültür alanlarının eşit şekilde değerlendirilmesi ile oluşturulur. Bu puan türü, kamu kurumlarının genel memuriyet alımlarında kritik bir rol oynar.

KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri sürecinin başlaması ile birlikte, adaylar için yeni fırsatlar doğacak. Kamu kurumlarının bu süreçte alım yapacağı pozisyonlar ve adayların bu pozisyonlardaki başarı şansı, sınav sonuçları ve tercih dönemine bağlı olarak şekillenecek.

#Kpss Merkezi Atama Tercihleri 2025/2
#Kpss Tercihleri Ne Zaman
#2025 Kpss Atama Tercihleri Ne Zaman
