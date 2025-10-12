Dolar
41,8242 %0,40
Euro
48,6374 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Ajda Pekkan'dan Samimi İtiraf: "Ben Evde Kaldım, Siz Evlendiniz!"

Ajda Pekkan'dan Samimi İtiraf: "Ben Evde Kaldım, Siz Evlendiniz!"

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ajda Pekkan'dan Samimi İtiraf: "Ben Evde Kaldım, Siz Evlendiniz!"
Okunma Süresi: 2 dk

Türk pop müziğinin ikonik ismi Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye etkileyici bir giriş yapan Pekkan, performansıyla olduğu kadar, seyircileriyle kurduğu samimi iletişimle de dikkat çekti. Konser esnasında yaptığı içten açıklamalar, etkinliğe katılanlar arasında büyük bir coşku yarattı.

Enerji Dolu Bir Performans

Konserin başlangıcında, sahneye havaya kaldırılan paravanın altından çıkarak görkemli bir şekilde adım atan Ajda Pekkan, izleyicilerin coşkulu alkışlarıyla karşılandı. Onlarca yıl süren müzik kariyerinin getirdiği tecrübe ile sahnede kendine güvenle yer alan sanatçı, seslendirdiği hit şarkılarla dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Konser boyunca, seyircileriyle kurduğu diyaloglar, etkinliğin ruhunu daha da yükseltti.

Samimi Açıklamalar ve Gülümseten Anlar

Ajda Pekkan, konser sırasında seyircilerine hitap ederken yaptığı samimi itiraflarla dikkat çekti. “Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin, vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz. Kesin bugün iptal olur dedim, ama Londra’dan bile gelen can dostlarım var. Ben evde kaldım, siz evlendiniz valla evde kaldım” sözleriyle hem gülümsemelere hem de alkışlara neden oldu. Bu açıklamalar, sanatçının sıcak ve samimi kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Unutulmaz Bir Gece

Ajda Pekkan’ın performansı, sadece müzik açısından değil, aynı zamanda seyirci ile olan etkileşimiyle de unutulmaz bir deneyim sundu. Sanatçının yıllara meydan okuyan enerjisi, izleyicileri derinden etkiledi ve konserin her anı keyif dolu anlarla doldu. Pekkan, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda kitleyle kurduğu bağ ile de müzikseverlerin hafızalarında yer etti.

#Ajda Pekkan
Trump'ın Tarife Kararıyla Kripto Para Piyasası Çöktü, Ukraynalı Yatırımcı Hayatını Kaybetti
Trump'ın Tarife Kararıyla Kripto Para Piyasası Çöktü, Ukraynalı Yatırımcı Hayatını Kaybetti
#Teknoloji / 12 Ekim 2025
Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı
Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı
#Spor / 12 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Oscar Ödüllü Ünlü Oyuncu Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Oscar Ödüllü Ünlü Oyuncu Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Magazin
Wilma Elles, Çocuklarıyla Bir Yangın Anı Yaşadı
Wilma Elles, Çocuklarıyla Bir Yangın Anı Yaşadı
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Neta Auto İflasını Açıkladı: 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Neta Auto İflasını Açıkladı: 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu
2026 Yılı Hac Kura Çekimi Tarihi: Diyanet'in Açıklamaları Bekleniyor
2026 Yılı Hac Kura Çekimi Tarihi: Diyanet'in Açıklamaları Bekleniyor
Avrupa Birliği 6 Yeni Yapay Zeka Fabrikası Kuracak
Avrupa Birliği 6 Yeni Yapay Zeka Fabrikası Kuracak
Victor Osimhen Krizi Derinleşiyor: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Meydan Okuma
Victor Osimhen Krizi Derinleşiyor: Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Meydan Okuma
Türkiye’nin Rekabetçiliğini Artıracak ve Büyümesini Sürdürülebilir Kılacak Konular Ele Alındı
Türkiye’nin Rekabetçiliğini Artıracak ve Büyümesini Sürdürülebilir Kılacak Konular Ele Alındı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft