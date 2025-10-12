Dolar
41,8242 %0,40
Euro
48,6374 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Emekliye Ocak Zammı Netleşiyor! İşte 3 Farklı Senaryoya Göre Zam Oranı

Emekliye Ocak Zammı Netleşiyor! İşte 3 Farklı Senaryoya Göre Zam Oranı

Eylül enflasyon verisi sonrası Ocak 2026 emekli zammı için 3 farklı zam senaryosu masada! İşte yüzdelik artışlara göre güncel maaş hesaplamaları...

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Emekliye Ocak Zammı Netleşiyor! İşte 3 Farklı Senaryoya Göre Zam Oranı
Okunma Süresi: 1 dk

Milyonlarca emeklinin gözü 2026 Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Temmuz ayında %16,67 zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklileri için yeni yıl zam senaryoları netleşmeye başladı.

TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verisi sonrası, 3 aylık kesinleşmiş zam oranı %7,5 olarak belirlendi. Geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, maaş artışlarını doğrudan belirleyecek.

İşte 3 farklı senaryoya göre Ocak 2026 zammı:

Aylık %1,5 enflasyon açıklanırsa: Emekliler %12,42 zam alacak
Aylık %2 enflasyon açıklanırsa: Zam oranı %14,08 olacak
Aylık %2,5 enflasyon açıklanırsa: Maaşlar %15,77 artacak

Öte yandan, yıl sonu enflasyon beklentileri Merkez Bankası ve OVP’ye göre %28,5 ila %30 arasında değişiyor. Bu ortalamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %10,14 ile %11,43 arasında gerçekleşebilir.

Zam oranları kesinleştiğinde 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emekliler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet ya da SGK sistemi üzerinden maaşlarını hesaplayabilecek.

#Emekli Maaşı
#Enflasyon Tahmini
#Ocak 2026 Zammı
#Ssk 4a
#Bağ-kur 4b
#Emekli Sandığı 4c
#Tüik Verileri
#Emekli Zam Hesabı
#Yıl Sonu Beklentisi
#Emekli Gündemi
KPSS 2025/2 Merkezi Atama Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?
KPSS 2025/2 Merkezi Atama Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?
#Gündem / 12 Ekim 2025
Türkiye ile Suriye Arasında Güvenlik İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Türkiye ile Suriye Arasında Güvenlik İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi
#Politika / 12 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Neta Auto İflasını Açıkladı: 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Neta Auto İflasını Açıkladı: 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
Ekonomi
Türkiye’nin Rekabetçiliğini Artıracak ve Büyümesini Sürdürülebilir Kılacak Konular Ele Alındı
Türkiye’nin Rekabetçiliğini Artıracak ve Büyümesini Sürdürülebilir Kılacak Konular Ele Alındı
Ajda Pekkan'dan Samimi İtiraf: "Ben Evde Kaldım, Siz Evlendiniz!"
Ajda Pekkan'dan Samimi İtiraf: "Ben Evde Kaldım, Siz Evlendiniz!"
Trump'ın Tarife Kararıyla Kripto Para Piyasası Çöktü, Ukraynalı Yatırımcı Hayatını Kaybetti
Trump'ın Tarife Kararıyla Kripto Para Piyasası Çöktü, Ukraynalı Yatırımcı Hayatını Kaybetti
Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı
Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu
2026 Yılı Hac Kura Çekimi Tarihi: Diyanet'in Açıklamaları Bekleniyor
2026 Yılı Hac Kura Çekimi Tarihi: Diyanet'in Açıklamaları Bekleniyor
Oscar Ödüllü Ünlü Oyuncu Diane Keaton Hayatını Kaybetti
Oscar Ödüllü Ünlü Oyuncu Diane Keaton Hayatını Kaybetti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft