Emekliye Ocak Zammı Netleşiyor! İşte 3 Farklı Senaryoya Göre Zam Oranı

Milyonlarca emeklinin gözü 2026 Ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Temmuz ayında %16,67 zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklileri için yeni yıl zam senaryoları netleşmeye başladı.

TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verisi sonrası, 3 aylık kesinleşmiş zam oranı %7,5 olarak belirlendi. Geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, maaş artışlarını doğrudan belirleyecek.

İşte 3 farklı senaryoya göre Ocak 2026 zammı:

Aylık %1,5 enflasyon açıklanırsa: Emekliler %12,42 zam alacak

Aylık %2 enflasyon açıklanırsa: Zam oranı %14,08 olacak

Aylık %2,5 enflasyon açıklanırsa: Maaşlar %15,77 artacak

Öte yandan, yıl sonu enflasyon beklentileri Merkez Bankası ve OVP’ye göre %28,5 ila %30 arasında değişiyor. Bu ortalamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %10,14 ile %11,43 arasında gerçekleşebilir.

Zam oranları kesinleştiğinde 4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emekliler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet ya da SGK sistemi üzerinden maaşlarını hesaplayabilecek.