Hesaplara yatmaya başladı: Milyonlarca kişiye 12 bin TL'yi aşan sosyal yardım desteği!

Yunanistan, sosyal yardımlarını genişletmek amacıyla 600 milyon Euro değerinde bir destek paketini yürürlüğe soktu. Bu kapsamda, 2,4 milyon yurttaşın doğrudan faydalanacağı belirtiliyor. Emekliler, yaşlılar ve engelliler gibi çeşitli gruplar, bu yeni sosyal destek programından yararlanacak. Ayrıca, kira desteğinin kalıcı hale getirilmesi, her yıl otomatik olarak ödenecek olmasıyla dikkat çekiyor.

Emeklilere ve Engellilere Ödeme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 24 Kasım itibarıyla emekliler, sigortasız yaşlılar ve engelli bireyler için kalıcı olarak 250 Euro (yaklaşık 12 bin 254 TL) destek ödeneği verileceğini duyurdu. Çiftler için bu ödeme miktarı 500 Euro'ya çıkacak. Destekten yararlanabilmek için belirli kriterler bulunmaktadır; 65 yaş üstü bireyler ile yıllık geliri tek kişilerde 14 bin Euro, çiftlerde ise 26 bin Euro'yu aşmayanlar destekten faydalanabilecek. Gayrimenkul değerinin tek kişilerde 200 bin Euro, çiftlerde ise 300 bin Euro'yu geçmemesi gerektiği de vurgulandı. Engelli aylığı alan emekliler için yaş şartı bulunmamaktadır.

Kira Desteği Kalıcı Hale Geldi

28 Kasım tarihinde yaklaşık 1 milyon haneye, 2024 yılı için bir aylık kira tutarını karşılayan destek ödemesi yapılacak. Bu destek miktarı 800 Euro'ya kadar çıkabilecek ve her bakmakla yükümlü çocuk için ek 50 Euro verilecektir. Birinci ikamet adresleri ve öğrenci yurtları için geçerli olan kira desteği, artık kalıcı hale gelmiş olup her yıl kasım ayında otomatik olarak ödenecek. Emekliler, sigortasız yaşlılar ve engelli bireyler dahil olmak üzere birçok kiracının, bu iki destekten de yararlanabileceği ifade edilmektedir.

Daha Geniş Sosyal Destek Programının Başlangıcı

Bu ödemeler, toplam 2,5 milyar Euro'luk sosyal destek paketinin ilk adımını oluşturmaktadır. Program dahilinde, çalışanlar için vergi ve ücret düzenlemeleri, yeni maaş ve emekli maaşı artışları, emeklilik maaşlarında kişisel farkın kademeli olarak kaldırılması, güvenlik güçleri için ek zamlar ve dar gelirli ile kırılgan gruplara yönelik yeni yardım mekanizmaları yer alıyor. Ocak ayından itibaren yaklaşık 2,5 milyon emekli maaşlarında ek artış alacak ve kişisel farkı devam eden emekliler, ilk kez farkın yüzde 50’si oranında artıştan yararlanacak.

Ulusal Ekonomi ve Finans Bakanı Kiryakos Pierrakakis, desteklerin etkisinin hemen görüleceğini belirterek, “1,4 milyonun üzerinde emekli, yaşlı ve engelli yurttaşın hesaplarına 250 Euro yatırılacak. Bu adım, gerçek ihtiyaçlara verilen somut bir yanıt” dedi. Ayrıca, kira desteğinin ekonomiye yapacağı katkıyı vurgulayan Pierrakakis, “Ekonomimiz büyüyor ve bu büyümenin her eve, her aileye, her yurttaşa ulaşmasını istiyoruz. Kimseyi geride bırakmayan bir ülke hedefimiz var. Bu adımlar o hedefe giden yolda kararlı bir ilerlemenin parçası” ifadelerini kullandı.