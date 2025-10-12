Dolar
41,8242 %0,40
Euro
48,6374 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Adı Gibi Gizemli! M Lisa'nın Gerçek Adı ve Hayat Hikayesi Şaşırttı

Adı Gibi Gizemli! M Lisa'nın Gerçek Adı ve Hayat Hikayesi Şaşırttı

M Lisa ismiyle tanınan genç yıldızın gerçek adı Zeynep Melisa Gülen çıktı! Tekstil mühendisliğinden sahnelere uzanan yolculuğu ise herkesi şaşırttı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Adı Gibi Gizemli! M Lisa'nın Gerçek Adı ve Hayat Hikayesi Şaşırttı
Okunma Süresi: 2 dk

Türk pop müziğinin yükselen yıldızlarından M Lisa, sadece şarkılarıyla değil, gizemli duruşu ve sahne stiliyle de merak konusu olmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen milyonlara ulaşan şarkılarıyla adını hızla duyuran M Lisa'nın gerçek kimliği ise duyanları şaşırtıyor!

M Lisa’nın gerçek adı: Zeynep Melisa Gülen.
1998 doğumlu sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu. Müzik kariyerine önce “Melisa Zey” mahlasıyla başlayan genç yetenek, daha sonra sahne adını “M Lisa” olarak değiştirdi.

Kariyerine moda sektöründe başlamış olsa da içindeki müzik tutkusuna karşı koyamayan M Lisa, ilk teklisi “Ellerim Boş” ile dikkatleri üzerine çekti. Asıl çıkışını ise dijital platformlarda viral hâle gelen “Araba” şarkısıyla yaptı.

Sahne kostümlerinin büyük bölümünü kendi tasarlayan M Lisa, sadece kulağa değil, göze de hitap ediyor. Sahnedeki özgün stili ve güçlü vokaliyle kısa sürede sosyal medyada dev bir hayran kitlesi oluşturdu.

M Lisa’nın en bilinen şarkıları arasında Araba, Ellerim Boş, Bumerang, Uçurum ve Güneş yer alıyor. Özellikle genç dinleyici kitlesiyle kurduğu içten bağ, onu sıradan bir pop yıldızından çok daha fazlası hâline getiriyor.

Kısa sürede hem Spotify hem de YouTube platformlarında milyonlarca dinlenmeye ulaşan M Lisa, artık müzik dünyasının kalıcı isimlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

#Dijital Müzik
#Genç Yetenek
#Kadın Sanatçılar
#M Lisa
#Gerçek Adı
#Zeynep Melisa Gülen
#Araba Şarkısı
#Spotify Başarısı
#Moda Ve Müzik
#Sahne Stili
Emekliye Ocak Zammı Netleşiyor! İşte 3 Farklı Senaryoya Göre Zam Oranı
Emekliye Ocak Zammı Netleşiyor! İşte 3 Farklı Senaryoya Göre Zam Oranı
#Ekonomi / 12 Ekim 2025
KPSS 2025/2 Merkezi Atama Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?
KPSS 2025/2 Merkezi Atama Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?
#Gündem / 12 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? İşte Güncel Durum ve Beklenen Takvim
33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? İşte Güncel Durum ve Beklenen Takvim
Genel
Formula 1 Amerika GP Heyecanı Başlıyor: İşte Yarış Takvimi ve Detaylar
Formula 1 Amerika GP Heyecanı Başlıyor: İşte Yarış Takvimi ve Detaylar
Türkiye ile Suriye Arasında Güvenlik İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Türkiye ile Suriye Arasında Güvenlik İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirildi
Ajda Pekkan'dan Samimi İtiraf: "Ben Evde Kaldım, Siz Evlendiniz!"
Ajda Pekkan'dan Samimi İtiraf: "Ben Evde Kaldım, Siz Evlendiniz!"
Trump'ın Tarife Kararıyla Kripto Para Piyasası Çöktü, Ukraynalı Yatırımcı Hayatını Kaybetti
Trump'ın Tarife Kararıyla Kripto Para Piyasası Çöktü, Ukraynalı Yatırımcı Hayatını Kaybetti
Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı
Hami Mandıralı'dan Taraftara Şampiyonluk Çağrısı
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Neta Auto İflasını Açıkladı: 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Neta Auto İflasını Açıkladı: 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu
Son Anket Gündemi Sarstı: Kamuoyunun Tercihleri Belli Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft