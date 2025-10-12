Adı Gibi Gizemli! M Lisa'nın Gerçek Adı ve Hayat Hikayesi Şaşırttı

Türk pop müziğinin yükselen yıldızlarından M Lisa, sadece şarkılarıyla değil, gizemli duruşu ve sahne stiliyle de merak konusu olmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen milyonlara ulaşan şarkılarıyla adını hızla duyuran M Lisa'nın gerçek kimliği ise duyanları şaşırtıyor!

M Lisa’nın gerçek adı: Zeynep Melisa Gülen.

1998 doğumlu sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu. Müzik kariyerine önce “Melisa Zey” mahlasıyla başlayan genç yetenek, daha sonra sahne adını “M Lisa” olarak değiştirdi.

Kariyerine moda sektöründe başlamış olsa da içindeki müzik tutkusuna karşı koyamayan M Lisa, ilk teklisi “Ellerim Boş” ile dikkatleri üzerine çekti. Asıl çıkışını ise dijital platformlarda viral hâle gelen “Araba” şarkısıyla yaptı.

Sahne kostümlerinin büyük bölümünü kendi tasarlayan M Lisa, sadece kulağa değil, göze de hitap ediyor. Sahnedeki özgün stili ve güçlü vokaliyle kısa sürede sosyal medyada dev bir hayran kitlesi oluşturdu.

M Lisa’nın en bilinen şarkıları arasında Araba, Ellerim Boş, Bumerang, Uçurum ve Güneş yer alıyor. Özellikle genç dinleyici kitlesiyle kurduğu içten bağ, onu sıradan bir pop yıldızından çok daha fazlası hâline getiriyor.

Kısa sürede hem Spotify hem de YouTube platformlarında milyonlarca dinlenmeye ulaşan M Lisa, artık müzik dünyasının kalıcı isimlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.