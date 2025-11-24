Dolar
Guardiola, Tepki Gösterdiği Kameramandan Özür Diledi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Newcastle United ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından bir kameramana yaptığı fiziksel müdahale nedeniyle özür diledi. Bu olay, Guardiola'nın maç sonrası basın toplantısında gündeme geldi ve antrenörün duygusal bir yanını ortaya koydu.

Özür Dilerken Utanç Duyduğunu Belirtti

Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacakları Alman ekibi Bayer Leverkusen öncesinde düzenlediği basın toplantısında, yaşanan durumdan dolayı duyduğu utancı dile getirdi. "Bu durumu gördüğümde utanç ve mahcubiyet hissettim. Bu hoşuma gitmiyor. Kameramandan özür dilerim. Ben buyum. 1000 maç oynamış olsam bile mükemmel bir insan değilim ve hatalar yapıyorum" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Guardiola'nın insan tarafını ön plana çıkararak, spor dünyasında da duygusal anların yaşanabileceğini hatırlattı.

Şampiyonlar Ligi'nde 100. Maçına Çıkacak

Guardiola, Manchester City ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı bu önemli maçta 100. karşılaşmasına çıkacak. Bu durumun kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Guardiola, "Yaşlandığımı fark ediyorum. Her maç bir dönüm noktası. Bu iyi bir şey. Her sezon orada olduğumuz anlamına geliyor. Büyük bir rekabet. Oyuncular için özel bir şey. Avrupa'nın en iyi takımlarıyla kendinizi sınamak inanılmaz, büyük bir deneyim" dedi. Bu açıklama, Guardiola'nın kariyerinin önemli bir aşamasını vurgularken, aynı zamanda takımının Avrupa'daki hedeflerini de gözler önüne serdi.

Şampiyonluk Şansları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Newcastle United mağlubiyetinin ardından şampiyonluk şanslarının etkilenip etkilenmediği sorusuna da yanıt veren Guardiola, "12 maçta 4 mağlubiyet aldık, çok daha iyi olmamız gerekiyor. Matematiksel olarak Federasyon Kupası, Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'i kazanmak mümkün. Sizler deneyimli gazetecilersiniz. Dört kupayı da kazandığımız sezon, kasım ve aralık ayında bundan bahsettiğimi duydunuz mu? Hayır. Bu durumda da bir istisna olmayacak" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, Guardiola'nın kararlı duruşunu ve takımın geçmişteki başarılarına atıfta bulunarak, mevcut durumun üstesinden gelebileceklerine olan inancını gösterdi.

