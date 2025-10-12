Dolar
Haberin Gündemi Genel Türkiye'den 1,6 Milyar Dolarlık Fındık Satışı! Rakamlar Dudak Uçuklattı

Türkiye, 2025’in ilk 9 ayında 188 bin ton fındık satarak 1,6 milyar dolar gelir elde etti. Ancak geçen yıla göre hem ihracat miktarında hem de gelirde düşüş dikkat çekti.

Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye, 2025 yılının ilk 9 ayında fındık ihracatında yine dünya sahnesinde adından söz ettirdi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak – 30 Eylül tarihleri arasında tam 188 bin 731 ton fındık ihraç edildi. Bu ihracattan elde edilen gelir ise 1 milyar 610 milyon 163 bin dolar oldu.

Her yıl milyarlarca dolarlık katkı sağlayan fındık sektörü, bu yıl da Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmayı sürdürdü. Ancak dikkat çeken bir detay da var: Geçen yılın aynı döneminde 213 bin ton fındık ihracatından 1,73 milyar dolar gelir elde edilmişti. Yani hem miktar hem de gelir bazında bir düşüş yaşandı.

Yetkililer, bu düşüşte döviz kurları, iklim koşulları ve rekolte farklarının etkili olduğunu belirtirken, özellikle Avrupa pazarındaki taleple ihracatın yılın son çeyreğinde toparlanabileceğine dikkat çekiyor.

Başta Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Türk fındığı, hâlâ dünya pazarındaki en güçlü aktörlerden biri konumunda.

#Fındık İhracatı
#İhracat Rakamları
#2025 Verileri
#Karadeniz Fındığı
#Ekonomik Kazanç
#Dış Ticaret Geliri
#Tarım Ürünleri
#Fındık Geliri
#Rekolte Düşüşü
#Dünya Pazarı
