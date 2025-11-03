Enerjisa Enerji’de Üst Düzey Atama

Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sunma hedefiyle hareket eden Enerjisa Enerji, İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı (CHRO) görevine Berrin Yılmaz’ı atadı. 1 Kasım 2025 itibarıyla geçerli olacak bu atama, şirketin insan odaklı kurum kültürünün gelişimi ve stratejik büyüme hedefleri ile uyumlu bir dönüşüm sürecinin başlangıcını işaret ediyor.

Enerjisa Enerji'nin Vizyon ve Hedefleri

Enerjisa Enerji, elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin yanı sıra, müşteri çözümleri ve Eşarj şirketiyle enerji verimliliği, e-mobilite ve yenilenebilir enerji alanlarında yürüttüğü projelerle Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük ediyor. Şirket, insan odaklı dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme vizyonu çerçevesinde Berrin Yılmaz'ı İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı olarak atayarak, yeni bir dönemi başlatıyor. Yılmaz, bu görevi Yakup Aydilek’ten devralarak, çalışan deneyimini güçlendirecek ve yetenekleri geleceğe hazırlayacak dönüşüm çalışmalarına liderlik edecek.

Berrin Yılmaz’ın Rolü ve Hedefleri

Berrin Yılmaz, Enerjisa Enerji’nin sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm hedefleri doğrultusunda, insan odaklı bir kurumsal kültürü oluşturmayı amaçlıyor. Yılmaz, dijitalleşmenin getirdiği yeni beceri ihtiyaçlarını karşılamak için tüm çalışanlara yönelik gelişim programları oluşturacak. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirerek, bağlılık ve gelişim uygulamalarını daha da derinleştirecek. Bu yaklaşım, Enerjisa Enerji’nin enerji sektöründe teknoloji, kültür, değer ve insan gücü ile fark yaratan bir kuruluş olma yolculuğunu sürdüreceği vurgulanıyor.

Yönetimden Gelen Açıklamalar

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, Berrin Yılmaz’ın atamasını değerlendirerek, "Enerjisa Enerji olarak, ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonumuzun merkezine insanı koyuyoruz. Dönüşümün kalıcı olabilmesi için kültürümüzden güç almamız gerektiğine inanıyoruz. Sayın Berrin Yılmaz’ın aramıza katılması, insan odaklı dönüşüm yolculuğumuza önemli katkılar sağlayacaktır" şeklinde ifade etti.

Berrin Yılmaz da yeni görevi hakkında yaptığı açıklamada, "Enerjisa Enerji bünyesinde ‘Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek’ vizyonuyla uyum içinde yeni görevime başlıyorum. Çalışan deneyimini sürekli geliştiren ve yetenekleri geleceğe hazırlayan uygulamalara odaklanarak, çevik ve kapsayıcı bir çalışma kültürü inşa etmek için çalışacağız" dedi.

Berrin Yılmaz’ın Geçmişi ve Deneyimi

Berrin Yılmaz, insan kaynakları alanında ulusal ve uluslararası ölçekteki deneyimiyle tanınan bir liderdir. Türkiye ve dünya genelinde önemli şirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuş; kültürel dönüşüm, organizasyonel gelişim, yetenek yönetimi ve dijital insan kaynakları sistemlerinin kurulumu gibi stratejik alanlarda önemli projelere imza atmıştır. 2017-2018 yılları arasında Sabancı Holding İnsan Kaynakları Direktörü, 2018-2022 yılları arasında ise Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2022 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO) olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Akademik kariyerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ve Bilkent Üniversitesi MBA programında tamamlayan Yılmaz, London Business School, Ashridge Business School ve Stanford University gibi prestijli kurumlarda liderlik ve değişim yönetimi alanlarında sertifikalar almıştır. Kariyeri boyunca insan odaklı liderliğiyle birçok ödül kazanmış olan Yılmaz, Eczacıbaşı Yaratıcılık ve İnovasyon Ödülü, International Coaching Federation Global Prism Award gibi uluslararası ödüllere sahiptir. Ayrıca, PERYÖN, YenidenBiz ve UN Global Compact Target Gender Equality gibi kuruluşların üyesidir.