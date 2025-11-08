Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD'ye Nadir Toprak Elementleri Vermedik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerine gerçekleştirilen görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bayraktar, Türkiye'nin nadir toprak elementleri konusundaki hedeflerini ve mevcut durumunu detaylandırdı.

Nadir Toprak Elementleri Çalışmaları

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nadir toprak elementleri ile ilgili çalışmalarına 2011 yılında başladığını belirtti. Beylikova bölgesinde 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervinin tespit edildiğini ifade eden Bayraktar, “Nadir toprak elementleri konusunda biz ülke olarak dünyanın ilk beş ülkesi arasına gireceğiz. Bunun için gerekli adımları atıyoruz ve pilot tesis kurma niyetindeyiz” şeklinde konuştu. Nadir toprak elementlerinin, modern teknolojilerin üretiminde kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.

ABD ile Nadir Toprak Elementleri İddiaları

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nadir toprak elementlerinin ABD’ye satıldığına dair iddialara yanıt verdi. “ABD'ye nadir toprak elementleri falan vermedik. Biz nükleerle ilgili bir anlaşma yaptık. Zaten nadir toprak elementleriyle alakalı bir şey olsa bunu da açıklarız. Bundan çekinecek bir şey yok” dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin nadir toprak kaynaklarının yönetimi ve uluslararası ilişkilerdeki şeffaflık anlayışını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın bu konudaki açıklamaları, Türkiye'nin nadir toprak elementleri alanındaki stratejisini ve gelecekteki hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. Nadir toprak elementleri, dünya genelinde sınırlı kaynaklar arasında yer almakta ve birçok endüstriyel uygulama için hayati öneme sahiptir. Türkiye'nin bu alanda atacağı adımlar, hem yerel ekonomik kalkınma hem de uluslararası rekabet açısından önemli bir rol oynaması beklenmektedir.