Dereköy Elması: Çiftçiyi İhya Eden Fiyat Artışı

Yalova'nın Dereköy köyünde bu yıl elma üretimi, çiftçilerin yüzünü güldüren bir başarı elde etti. Geçen yıl dalında 12,5 TL'den satılan elmalar, bu yıl 45 TL'ye kadar yükseldi. Çiftçiler, hem verim hem de fiyat artışından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Dereköy Muhtarı Hidayet Köken, bu durumu göletlerin sağladığı sulama imkanlarına bağlıyor.

Üretim ve Kalite Artışı

Dereköy, Yalova'nın elma üretim geleneğini sürdüren son köylerden biri olarak öne çıkıyor. Yıllar içinde elma üretiminde düşüş gözlemlenirken, bu yıl elde edilen verim ve kalite ise beklenenden çok daha yüksek oldu. Muhtar Hidayet Köken, göletlerin devreye girmesiyle sulama koşullarının iyileştiğini ve bunun da üretimi olumlu yönde etkilediğini belirtti. Köken, "Göletlerin faydası çok fazla oldu. Bu yıl olan kuraklıktan göletler sayesinde hiç etkilenmedik," şeklinde konuştu.

Fiyat Artışı Çiftçiyi Sevindiriyor

Elma fiyatlarının bu yıl ciddi oranda yükselmesi, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Muhtar Köken, "Geçen yıl elmayı 12,5 TL’ye verdik, bu yıl 45 TL’ye satılıyor. Şu anda elmanın fiyatı 40-50 TL arasında değişiyor. Bu yılki fiyatlar, geçen yılın fiyatlarının çok üzerinde ve bu durumdan memnunuz," ifadelerini kullandı. Dereköy’deki sulama göletlerinin çiftçilere sağladığı katkı, bu yılki başarılı üretim ve fiyat artışının arkasındaki önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Dereköy Elması Bir Marka

Dereköy Muhtarı, sulama imkanlarının düzenli olması sayesinde ağaçların büyüdüğünü ve yeni çeşit bahçelerinin kurulabildiğini vurguladı. "Bölgeye bir gölet daha yapılırsa elma rekoltesi 2 bin tonlara kadar çıkabilir. Dereköy, Yalova’daki elma üretim geleneğini ayakta tutan yerlerden biri. Elma bakımı zordur, bu nedenle herkes elma üretiminden uzaklaşıyor, ancak Dereköy bu değerini koruyor," dedi. Ayrıca, Dereköy elmaları, İstanbul ve Yalova pazarlarında kendine yer bulmakta ve "Dereköy elması" adıyla tanınmaktadır.

Pazarlama Sorunları Aşılmış Oluyor

Dereköy’de yetiştirilen başlıca elma çeşitleri arasında Golden, Starking, M106 ve M9 bulunuyor. Muhtar Köken, bu sezon pazarlama açısından herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Ancak Türkiye genelinde elma popülasyonunun azaldığına dikkat çekerek, genç neslin elma yetiştiriciliğine yönelmemesi nedeniyle üretici sayısının düştüğünü ifade etti. "Elma bakımı zor olduğu için yeni nesil bu işe yönelmiyor. Bu nedenle de popülasyon azalıyor. Artık bu iş bizde kaldı. Dereköy bu konuda namını hâlâ sürdürüyor," şeklinde görüş bildirdi.