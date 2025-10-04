Darphane Altın Sertifikası, Gram Altını Geride Bıraktı

Son dönemlerde yatırımcılar arasında büyük bir ilgi gören Darphane Altın Sertifikası, gram altının getirisini aşarak dikkatleri üzerine çekti. Yılbaşından bu yana yüzde 122,8 oranında bir getiri sağlayan bu sertifika, borsa üzerinde son bir ayda yüzde 32, son bir haftada ise yüzde 10 değer kazandı. Yüksek getirisiyle küçük yatırımcıların gözdesi haline gelen bu sertifika, 0.01 gramlık lotlarla işlem görmesi sayesinde daha geniş bir kitleye altın yatırımı yapma fırsatı sunuyor.

Gram Altın ve Darphane Altın Sertifikası Arasındaki Farklar

Gram altın, geçtiğimiz hafta 5.213 lirayla rekor seviyeye ulaşırken, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 3.923 dolara kadar yükseldi. Ancak borsa üzerinde işlem gören Darphane Altın Sertifikası, bu yükselişin gerisinde kalmayarak, yatırımcılarına daha yüksek getiri sağladı. Yılın başında 30.5 liradan işlem gören altın sertifikası, cuma günü 68.63 liraya kadar yükselerek büyük bir değer artışı yaşadı. Bu durum, yatırımcıların sertifikaya olan ilgisini artırmış durumda.

Küçük Yatırımcıların Tercih Nedenleri

Darphane Altın Sertifikası'nın yükselişinin arkasında yatan sebepler arasında, küçük yatırımcıların altına yatırım yapma isteği ve kuyumculardaki yüksek fiyatlar yer alıyor. Analistlere göre, düşük tutarlı alım imkanı sunan sertifika, bu yatırımcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor. Ayrıca, fiziki altın alımının saklama ve güvenlik sorunlarıyla birlikte gelmesi, birçok yatırımcının dijital ortamda işlem yapmayı tercih etmesine neden oluyor.

Altın Sertifikalarının Avantajları

Darphane Altın Sertifikası, her bir sertifikanın 0.01 gram altına denk gelmesi sayesinde yatırımcılara küçük bütçelerle altına yatırım yapma imkanı sunuyor. Analistler, bu sertifikaların saklama sorununu ortadan kaldırması ve alım satım işlemlerinin dijital ortamda kolayca yapılabilmesi gibi faktörlerin, yatırımcıların tercihlerinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu durum, Darphane Altın Sertifikası'nın yatırımcılar arasında hızla popülerlik kazanmasına katkıda bulunuyor.

Sonuç olarak, Darphane Altın Sertifikası'nın sağladığı yüksek getiri ve sunduğu kolaylıklar, yatırımcıların bu alana yönelmesine neden oluyor. Altın fiyatlarındaki artışla birlikte, bu tür yatırım araçlarının ilgi görmeye devam etmesi bekleniyor.