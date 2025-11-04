Dolar
CHP'den Fındık Alımını Durduran Ferrero'ya Tepki

CHP'den Fındık Alımını Durduran Ferrero'ya Tepki

Yayınlanma
14
CHP'den Fındık Alımını Durduran Ferrero'ya Tepki
Okunma Süresi: 2 dk

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye'deki fındık üreticilerinin bu yıl önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, don, haşere ve iklimsel etkenler nedeniyle fındık veriminde yaşanan kayıpların yüzde 50-70 oranına ulaştığını ifade etti.

Ferrero'nun Alım Durdurma Kararı

Karabat, büyük fındık alıcısı Ferrero'nun Türkiye'den alımları durdurmasını eleştirerek, bu durumun üreticileri sahipsiz bıraktığını savundu. Ekonomik kaybın 40 milyar TL'ye kadar ulaştığını vurgulayan Karabat, bu yılki fındık üretim beklentisinin 600-700 bin ton seviyesinde olduğunu ancak iklimsel felaketler nedeniyle üretimin ciddi oranda azaldığını belirtti. Ferrero'nun fiyatları kilogram başına 260 TL teklif etmesine rağmen alımları durdurmasının, Türk fındıkçısının sahada yalnız bırakılmasına neden olduğunu kaydetti.

Rekabet Kurulu ve Yasal Süreçler

Karabat, Rekabet Kurulu'nun Ferrero'nun alım durdurma kararını "tamamen durdurmadı" şeklinde değerlendirmesine rağmen, Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin şirketin taahhütlerinin yetersiz olduğuna hükmettiğini hatırlattı. Ferrero'nun "bekle-gör" taktiğinin, sözleşmesiz alımları yaygınlaştırdığını ve üreticilerin yüksek maliyet, düşük verim ve güvencesiz satış döngüsünde sıkışmasına yol açtığını ifade etti.

Türk Fındık Üretimi ve Hükümetin Rolü

Türkiye'nin dünya fındık üretiminde lider konumda olduğunu belirten Karabat, hükümetin bu süreçte pasif kaldığını savundu. Fiyat müdahalesinin yetersiz olduğunu, kooperatiflerin zayıf kaldığını ve destek alımlarının sınırlı olduğunu eleştirdi. Bu bağlamda, ulusal çıkarların zedelendiğine dikkat çekti.

Çözüm Önerileri

Karabat, Türk fındık üreticilerinin korunabilmesi için bazı çözüm önerileri de sundu. Bu öneriler arasında, üretici kooperatiflerinin güçlendirilmesi, fiyat garantisi ve destek alım mekanizmalarının hayata geçirilmesi yer aldı. Ayrıca, Ferrero gibi büyük alıcılarla uzun vadeli, bağlayıcı sözleşmelerin yapılmasının önemine vurgu yaptı. Fındık üreticilerinin karşılaştığı zorlukların çözülmesi, sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından kritik bir öneme sahip.

