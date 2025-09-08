Balık Tezgahları Dolup Taştı! Fiyatlar Daha da Düşecek

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar taze balık çeşitleriyle dolup taşarken, fiyatlar da düşmeye başladı. Bu yıl özellikle istavritin bol olması dikkat çekiyor. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde hamsinin de bol ve uygun fiyatlarla piyasada yer alacağını öngörüyor.

Tezgahlar Balıkla Doldu

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte, tezgahlarda istavrit ve hamsi gibi birçok balık türü yeniden yerini aldı. İstavritin kilosu 100 liraya kadar gerileyerek, bu sezonun en dikkat çekici fiyatı oldu. Balıkçılar, ilerleyen günlerde hamsinin de piyasada yoğun şekilde bulunacağını ve fiyatlarının düşeceğini belirtiyor.

Hamsi Beklentisi

Usta balıkçı Ahmet Çoğalmış, balık piyasasındaki son durumu değerlendirerek, "Genelde tüm balıklar az da olsa çıkıyor. Mezgit 150 lira, istavrit 100 lira, hamsi ise 250 lira civarında. Somon fiyatı 250 liradan 200 liraya, levrek ise 450 liradan 400 liraya düştü. Şu an tek beklentimiz hamsi. Göstergeler bu yıl hamsinin bol olacağını işaret ediyor," şeklinde konuştu.

Fiyatlar Geçen Yıl ile Aynı

Karadeniz’in vazgeçilmez balığı olan hamsinin tezgahlarda yer almaya başladığını ifade eden balıkçı İbrahim Usta, fiyatların geçen yıla göre değişmediğini vurguladı. Usta, "İstavrit geçen yıl da 100 liraydı, bu yıl da aynı. Hamsinin fiyatı da yavaş yavaş düşecektir. Önümüzdeki günlerde bolluk yaşanacağına inanıyoruz," dedi.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte, hem tezgahlardaki çeşitlilik hem de fiyat düşüşleri, balık severler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Balıkçıların beklentileri doğrultusunda, hamsi bolluğunun yaşanması, ilerleyen günlerde tüketicilerin yüzünü güldürebilir.