Bakan Yumaklı'dan Gıda Denetimleri Hakkında Önemli Açıklama

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Bakan Yumaklı, bu denetimlerin amacı doğrultusunda, vatandaşların sofralarındaki gıdaların güvenilirliğini sağlamak için kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Gıda güvenliğini korumak adına atılan adımların önemi bir kez daha gündeme geldi.

Denetimlerin Kapsamı ve Uygulanan Yaptırımlar

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, eylül ayında yapılan denetimlerin detaylarını paylaştı. Bu ay içerisinde 125 bini aşkın gıda denetimi gerçekleştirilmiş olup, bu süreçte gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandığı kaydedildi. Ayrıca, 22 işletme için suç duyurusunda bulunuldu ve toplamda 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi. Bu rakam, gıda güvenliği konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Halk Sağlığının Korunması

Yumaklı, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma izin vermediklerini ifade ederek, gıda güvenliğini tehdit eden uygunsuzluklara karşı etkin bir mücadele sürdürüleceğini vurguladı. Bu bağlamda, bakanlık olarak gıda denetimlerinin sıkı bir şekilde takip edildiğini ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda gereken yasal işlemlerin başlatılacağını belirtti. Gıda güvenliğinin sağlanması, toplum sağlığının korunması açısından kritik bir öneme sahip.

Yumaklı'nın açıklamaları, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin denetimlere hazırlıklı olmalarını ve güvenilirliklerini artırmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu gibi denetimlerin, gelecekte de devam edeceği öngörülüyor.