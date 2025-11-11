Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirilen bakanlık bütçe görüşmelerinde, asgari ücret konusuna dair beklentilerini dile getiren Işıkhan, komisyonun Aralık ayında toplanarak uzlaşma sağlamayı hedeflediğini belirtti.

2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Çalışma Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınmaya başlandı. Bakan Işıkhan, bakanlığın bütçe detaylarını aktarırken, asgari ücretle ilgili görüşmelere de değindi. Işıkhan, 2026 asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla yapılacak toplantılara yönelik kamuoyunun beklentilerine yanıt vermeye çalıştığını vurguladı.

Asgari Ücrette Hedeflenen Mutabakat

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçtiğimiz toplantısında asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, 2002 yılında asgari ücretin yalnızca 184 lira olduğunu ve bu tutarın reel olarak yüzde 223 oranında artırıldığını belirtti. Bu bağlamda, Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde herkesin mutabık kalacağı bir tutar üzerinde uzlaşma sağlanmasını ümit ettiklerini ifade etti.

Gelecek Beklentileri

Asgari ücretin enflasyon karşısında alım gücünü koruma amacı güden bu görüşmeler, işçi ve işveren kesimleri için kritik bir öneme sahip. 2026 yılı için belirlenmesi planlanan asgari ücret, ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak şekillenecek. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu süreçte kamuoyunun dikkatini çekerken, işçi ve işveren temsilcilerinin de görüşlerini yansıtacağı bir ortam oluşturulmasına zemin hazırlanmaktadır.

Sonuç olarak, Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar, 2026 yılı asgari ücret belirleme sürecinin ne denli önemli olduğu ve bu süreçte bir mutabakat sağlanmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. Aralık ayında toplanacak olan komisyondan çıkacak sonuç, tüm taraflar için belirleyici bir nitelik taşıyacak.

