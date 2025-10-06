Dolar
41,7041 %0,23
Euro
48,7063 %0,44
Gram Altın
5.280,32 % 1,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Bakan Işıkhan 18 Yaş Altı Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Duyurdu: '76 Binden Fazla Reçeteyi Karşıladık'

Bakan Işıkhan 18 Yaş Altı Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Duyurdu: '76 Binden Fazla Reçeteyi Karşıladık'

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bakan Işıkhan 18 Yaş Altı Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Duyurdu: '76 Binden Fazla Reçeteyi Karşıladık'
Okunma Süresi: 2 dk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası çocuklar için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alınan cilt altı glukoz izlem cihazlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2024 Aralık ile 2025 Eylül tarihleri arasında 76 binden fazla reçete için yaklaşık 610 milyon lira ödeme yaptıklarını belirtti. Bu adım, diyabet hastalığı ile mücadele eden çocukların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Geri Ödeme Kapsamı ve Yeni Düzenlemeler

Bakan Işıkhan’ın açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2024’teki kabine toplantısında yaptığı duyuruyla örtüşüyor. Erdoğan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sensörlü glikoz izleme cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alındığını ifade etmişti. Yeni düzenleme, 15 yaş altındaki çocuklar için de bu cihazların temin edilmesine olanak tanıyor. Bu gelişme, ailelerin mali yüklerini azaltma ve çocukların sağlık takibinde daha etkin olma imkanı sunuyor.

Çocukların Yaşam Kalitesinin Artırılması

Bakan Işıkhan, diyabet hastalığı ile mücadele eden çocukların ailelerine maddi destek sağladıklarını vurgulayarak, “Diyabet hastalığıyla mücadele eden çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Bu açıklama, hastalıkla mücadele eden ailelere umut verirken, aynı zamanda sağlık sisteminin bu tür kronik hastalıklarla başa çıkma kapasitesini de gözler önüne seriyor. Bakan, sürecin devamında ihtiyaç duyulan cihazların temin edilmesi için gerekli adımların atılacağını da sözlerine ekledi.

Bu kapsamda, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası çocukların sağlık takibinin daha etkin bir şekilde yapılabileceği belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu alandaki destekleri, ailelerin bütçelerine önemli bir katkı sağlarken, çocukların sağlıklı bir yaşam sürmelerine de yardımcı olmaktadır.

Bu gelişmeler, Türkiye’deki sağlık politikalarının çocuk sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Diyabet gibi kronik hastalıklarla mücadele, sadece bireylerin değil, ailelerin de hayatını doğrudan etkileyen bir konu olarak öne çıkıyor.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Diyabet
#Vedat Işıkhan
#Sosyal Güvenlik Kurumu (sgk)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a Ziyarette Bulunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a Ziyarette Bulunacak
#Gündem / 06 Ekim 2025
Uğur Şengül Kimdir? Aile Hayatı ve Sosyal Medya Fenomenliği
Uğur Şengül Kimdir? Aile Hayatı ve Sosyal Medya Fenomenliği
#Gündem / 06 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Bakan Yumaklı'dan Gıda Denetimleri Hakkında Önemli Açıklama
Bakan Yumaklı'dan Gıda Denetimleri Hakkında Önemli Açıklama
Ekonomi
Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Vizyonu ve Gelecek Projeleri
Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Vizyonu ve Gelecek Projeleri
Gaziantep'te Parkta Öldürülen Ahmet Kayıkçı'nın Olayı
Gaziantep'te Parkta Öldürülen Ahmet Kayıkçı'nın Olayı
İstanbul'da 6 Ekim Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi
İstanbul'da 6 Ekim Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi
Ticaret Bakanlığı Fahiş İlanlara Karşı Harekete Geçti
Ticaret Bakanlığı Fahiş İlanlara Karşı Harekete Geçti
TOKİ Sosyal Konut Projesi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? TOKİ Başvuruları Nasıl Yapılır?
TOKİ Sosyal Konut Projesi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? TOKİ Başvuruları Nasıl Yapılır?
Muhammed Furkan Özbek Kimdir? Hayatı ve Başarıları
Muhammed Furkan Özbek Kimdir? Hayatı ve Başarıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ve Trabzon'da Program Gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ve Trabzon'da Program Gerçekleştirecek
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft