Bakan Bayraktar: Türkiye, Enerjide Bölgesel Merkez Olma Konumunu Güçlendiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14’üncü St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu’na katılarak Türkiye’nin enerji alanındaki gelişmelerini vurguladı. Bayraktar, Türkiye’nin enerjideki konumunu güçlendirdiğini ve bölgesel enerji istikrarına katkı sağladığını belirtirken, bu sürecin önemine dikkat çekti.

St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu’ndaki Katılım

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da düzenlenen 14. St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda 'Gaz Piyasası 2025–2035: Hızla Değişen Ortamda Yeni Çizgiler' temalı açılış oturumuna katıldığını ifade etti. Bayraktar, küresel enerji piyasalarının dinamik bir şekilde değiştiği bu dönemde, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlarken ekonomik büyüme ve istihdamdan ödün vermeden enerji dönüşümünü sürdürme kararlılığını ortaya koydu.

Doğal Gazın Stratejik Önemi

Forumda, doğal gazın güvenilir ve sürdürülebilir enerji geleceği için kritik bir stratejik unsur olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki altyapı geliştirmeleri, depolama kapasitesi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve FSRU gemileri ile uluslararası boru hatları projeleri sayesinde sadece kendi enerji arz güvenliğini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel enerji istikrarına da önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Enerji Diplomasisi ve Gelecek Vizyonu

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin çok boyutlu enerji diplomasisi ile daha dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için sürdürülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda, Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerinin sadece yerel düzeyde değil, uluslararası ölçekte de etkili olduğunun altını çizdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’yi bölgesel bir enerji merkezi haline getirmek için stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye’nin enerji alanındaki bu ilerlemeleri, ülkenin uluslararası enerji piyasalarındaki rolünü güçlendirirken, bölgedeki enerji iş birliklerinin de gelişmesine katkı sağlıyor. Bu durum, Türkiye’nin enerji güvenliğini artırmanın yanı sıra, bölgesel istikrarın da sağlanmasına yardımcı oluyor.