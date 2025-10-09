Dolar
41,7356 %0,23
Euro
48,2589 %0,44
Gram Altın
5.401,69 % -0,29
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi Bakan Bayraktar: Türkiye, Enerjide Bölgesel Merkez Olma Konumunu Güçlendiriyor

Bakan Bayraktar: Türkiye, Enerjide Bölgesel Merkez Olma Konumunu Güçlendiriyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bakan Bayraktar: Türkiye, Enerjide Bölgesel Merkez Olma Konumunu Güçlendiriyor
Okunma Süresi: 2 dk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14’üncü St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu’na katılarak Türkiye’nin enerji alanındaki gelişmelerini vurguladı. Bayraktar, Türkiye’nin enerjideki konumunu güçlendirdiğini ve bölgesel enerji istikrarına katkı sağladığını belirtirken, bu sürecin önemine dikkat çekti.

St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu’ndaki Katılım

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da düzenlenen 14. St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda 'Gaz Piyasası 2025–2035: Hızla Değişen Ortamda Yeni Çizgiler' temalı açılış oturumuna katıldığını ifade etti. Bayraktar, küresel enerji piyasalarının dinamik bir şekilde değiştiği bu dönemde, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlarken ekonomik büyüme ve istihdamdan ödün vermeden enerji dönüşümünü sürdürme kararlılığını ortaya koydu.

Doğal Gazın Stratejik Önemi

Forumda, doğal gazın güvenilir ve sürdürülebilir enerji geleceği için kritik bir stratejik unsur olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki altyapı geliştirmeleri, depolama kapasitesi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve FSRU gemileri ile uluslararası boru hatları projeleri sayesinde sadece kendi enerji arz güvenliğini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel enerji istikrarına da önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Enerji Diplomasisi ve Gelecek Vizyonu

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin çok boyutlu enerji diplomasisi ile daha dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için sürdürülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda, Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerinin sadece yerel düzeyde değil, uluslararası ölçekte de etkili olduğunun altını çizdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’yi bölgesel bir enerji merkezi haline getirmek için stratejik adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye’nin enerji alanındaki bu ilerlemeleri, ülkenin uluslararası enerji piyasalarındaki rolünü güçlendirirken, bölgedeki enerji iş birliklerinin de gelişmesine katkı sağlıyor. Bu durum, Türkiye’nin enerji güvenliğini artırmanın yanı sıra, bölgesel istikrarın da sağlanmasına yardımcı oluyor.

#Alparslan Bayraktar
#Enerji
Erzurum'da Dağlık Bölgedeki Yangın Kontrol Altına Alındı
Erzurum'da Dağlık Bölgedeki Yangın Kontrol Altına Alındı
#Gündem / 09 Ekim 2025
POMEM Yedek Sonuçları ve 33. Dönem Başvuru Tarihleri
POMEM Yedek Sonuçları ve 33. Dönem Başvuru Tarihleri
#Gündem / 09 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Mali Olmayan Şirketlerin GSMH'ye Katkısı Azaldı
Mali Olmayan Şirketlerin GSMH'ye Katkısı Azaldı
Ekonomi
Rüzgar Enerjisi Şirketine Yatırım Yapan 2026’da Ne Kadar Kazanacak?
Rüzgar Enerjisi Şirketine Yatırım Yapan 2026’da Ne Kadar Kazanacak?
Sude Zülal Güler Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu
Sude Zülal Güler Kimdir? Yaşı ve Nereli Olduğu
Tesla, Model 3 ve Model Y'nin Daha Sade ve Uygun Fiyatlı Versiyonlarını Tanıttı
Tesla, Model 3 ve Model Y'nin Daha Sade ve Uygun Fiyatlı Versiyonlarını Tanıttı
Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı
Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı
Dev Yılan Operasyonu İzlenme Rekoru Kırdı
Dev Yılan Operasyonu İzlenme Rekoru Kırdı
9 Ekim 2025 Hangi Burç? Yükseleni ve Kişilik Özellikleri
9 Ekim 2025 Hangi Burç? Yükseleni ve Kişilik Özellikleri
Yasemin Ergene Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
Yasemin Ergene Yeni Bir Aşka Yelken Açtı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft