Haberin Gündemi Ekonomi Altının Gram Fiyatı 148 Liranın Üzerinde, Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar?

Altının Gram Fiyatı 148 Liranın Üzerinde, Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar?

Yayınlanma
Güncellenme
14
Altının Gram Fiyatı 148 Liranın Üzerinde, Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar?
Okunma Süresi: 2 dk

Altın fiyatları, piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte sınırlı bir yükseliş trendi göstererek gram başına 148 liranın üzerinde dengelendi. Çeyrek altın ise 243 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar talebinin artmasıyla birlikte, döviz kurlarında gözlemlenen hareketlilik, altın fiyatlarına da yansımakta.

Gram Altın Fiyatında Artış

Son günlerde gram altın fiyatı, dolardaki yükselişle paralel olarak değer kazanarak 148,4 lira seviyelerinde işlem görmeye başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 243 lira iken, Cumhuriyet altını 993 lira seviyesinden satılmakta. Bu fiyat artışları, piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir.

Ons Altın Fiyatındaki Dalgalanmalar

Hafta başında analistlerin direnç olarak belirlediği 1.235 dolar seviyesinin üzerine çıkan ons altın, sonrasında yaşanan dalgalanmalarla birlikte değer kaybetti. Dün 1.233 dolardan kapanan ons altın fiyatı, gün içerisinde yüzde 0,15'lik bir kayıpla 1.231 dolar seviyelerine geriledi. Bu durum, uluslararası piyasalarda altın alım satım işlemlerini etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uzman Görüşleri

Uzmanlar, yurtiçi piyasalarda dolar kurundaki düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini ve bu durumun tekrar yükselişe geçmesinin altının gram fiyatını olumlu yönde destekleyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla, yatırımcıların altın fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkatle takip etmeleri öneriliyor. Ayrıca, yatırımcıların piyasalardaki gelişmelere duyarlı olmaları ve uygun alım satım stratejileri geliştirmeleri önem taşıyor.

