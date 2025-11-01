Adana Valisi Köşger, Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesini İnceledi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Karataş ilçesinde inşası devam eden Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesini yerinde inceledi. Bu ziyaret, tarımsal üretimin artırılması ve katma değerli ürünlerin elde edilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen önemli bir proje kapsamında gerçekleşti.

TDİOSB Projesinin Önemi

Köşger, 3 bin 20 hektar alanda devam eden çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. Projenin tamamlanması ile birlikte yılda 100 bin ton sebze üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Vali, TDİOSB'nin sadece üretim alanı değil, aynı zamanda işleme tesislerini de içereceğini vurguladı. Bu durum, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin çeşitlenmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak.

Proje Takvimi ve İlerleyişi

Köşger, yüklenici firmanın projeyi 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlamasını beklediklerini ifade etti. Firma, taahhüt edilen süre içerisinde projeyi bitirmeyi planlıyor. Ayrıca, projenin ön tahsisleri gerçekleştirilmiş olan vatandaşların kendi seralarının yapım süreçlerine de başladığı belirtiliyor. Bu durum, yerel halkın ekonomik olarak güçlenmesine katkıda bulunacaktır.

Vali Köşger, TDİOSB'nin tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu ve bu tür projelerin Adana'nın tarım sektöründe daha da ileriye taşınmasına yardımcı olacağını belirtti. Projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale gelmesi ve üretimin artması bekleniyor. Bu bağlamda, Adana'nın tarım potansiyelinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olacaktır.