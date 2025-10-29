Dolar
AB'de Hanelerin Yüzde 41'i Geçim Sıkıntısı Çekiyor

AB’de Hanelerin Yüzde 41’i Geçim Sıkıntısı Çekiyor

AB’de Hanelerin Yüzde 41’i Geçim Sıkıntısı Çekiyor
Okunma Süresi: 2 dk

Avrupa İstatistik Ofisi’nin 2025 yılına dair raporu, Avrupa Birliği’ndeki hanelerin önemli bir bölümünün geçim sıkıntısı çektiğini ortaya koyuyor. Bu verilere göre, 2024 yılında AB hanelerinin yüzde 41,6'sı geçimlerini sağlamakta zorluk çekiyor. Yalnızca her dört hanelerden birinin, gelirleriyle rahat bir yaşam sürdürebildiği belirtiliyor.

Avrupa’da Yaşam Koşullarına Kapsamlı Bakış

Eurostat’ın Eylül ayında yayımlanan “Avrupa’da Yaşam Koşulları: 2025 Baskısı” raporu, kıtada yaşayanların mevcut yaşam koşullarına dair kapsamlı bir inceleme sunuyor. Rapor, gelir dağılımı, sosyal eşitsizlik, hane yapısı, çalışma koşulları, çocuk bakımı, sağlık hizmetleri, engellilik durumu ve ayrımcılık gibi önemli konularda detaylı veriler içeriyor. 2024 yılı itibarıyla raporun odak noktası, ekonomik zorluklar ve hanelerin geçim gücü üzerine odaklanıyor.

Her 10 Hanehalkından 4’ü Zorlanıyor

2024 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde hanelerin yaklaşık %17,4'ü geçimini sağlamakta zorlanıyor veya bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Buna karşılık, %26,0 oranında bir kesim, gelirleriyle “kolay” veya “çok kolay” bir yaşam sürdürebildiğini ifade ediyor. Hanelerin geri kalan %56,6’sı ise geçimlerini “biraz zorlanarak” veya “orta düzeyde rahatlıkla” sağladıklarını belirtiyor. Bu veriler, kıtanın ekonomik durumunun ne denli zorlu bir seyir izlediğine işaret ediyor.

Genel Tablo: AB’de Ekonomik Zorluk Devam Ediyor

Eurostat verileri incelendiğinde, bu grupların iki ana kategoride toplandığı ve Avrupa genelinde hanelerin %41,6’sının geçim zorluğu yaşadığı görülmektedir. Rapor, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerindeki hanelerin ekonomik durumuna dair karşılaştırmalı analizler sunarken, farklı ülkelerdeki gelir eşitsizliği ve yaşam kalitesi farklarını da gözler önüne seriyor. Bu durum, hane halklarının ekonomik güvenliğini tehdit eden faktörlerin başında yer alıyor ve sosyal politika yapıcılar için önemli bir gündem maddesi oluşturuyor.

