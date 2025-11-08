ABD'de Tüketici Kredileri Eylülde Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, eylülde tüketici kredileri, bir önceki aya göre 13,1 milyar dolar artışla 5 trilyon 76,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, piyasa analistlerinin 10,4 milyar dolarlık artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici kredilerindeki bu artış, ülkenin ekonomik durumu hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Kredi Türleri Üzerindeki Etkiler

Eylülde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler 1,6 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 11,4 milyar dolar artış gösterdi. Bu durum, tüketici harcamalarının artışına işaret ederken, aynı zamanda bireylerin borçlanma eğilimlerinin devam ettiğini ortaya koydu. Kredi kartı kullanımındaki artış, özellikle tüketici güveninin yükseldiği bir dönemde, harcamaların canlanması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Yıllık Artış Oranları

Tüketici kredileri, eylülde yıllık bazda da yüzde 3,1 oranında bir artış kaydetti. Devir yapan krediler, yıllık bazda yüzde 1,5 artış gösterirken, devir yapmayan kredilerde bu oran yüzde 3,7 olarak belirlendi. Bu veriler, bireylerin finansal durumlarındaki iyileşmeyi ve harcama gücündeki artışı yansıtıyor. Özellikle eğitim ve otomobil kredilerindeki artış, genç nüfusun ekonomiye katılımını ve yatırım yapma istekliliğini göstermekte.

Sonuç olarak, eylüldeki bu kredi artışları, ABD ekonomisinin genel durumu hakkında olumlu sinyaller verirken, tüketici güveninin ve harcama eğilimlerinin güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, ekonomik büyüme açısından önemli bir faktör olmaya devam edecek gibi görünüyor.