AB Kimyasal Ürün İhracatında Rekor Kırdı

Avrupa Birliği, 2024 yılında kimyasal ürünler ve ilgili mallardaki ihracatında önemli bir artış kaydederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Eurostat verilerine göre, bu yılki ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 7 artış göstererek 560 milyar avroya yükseldi. 2023 yılında bu rakam 523 milyar avro olarak belirlenmişti, bu durum AB’nin küresel ticaretteki konumunu pekiştirdi.

İthalatta Düşüş Yaşandı

Kimyasal ürünlerdeki ihracat artışına karşın, Avrupa Birliği’nin ithalatında bir gerileme gözlemlendi. 2024 yılında kimyasal ürün ithalatı, yüzde 1 azalarak 322 milyar avroya düştü. 2023 yılında bu rakam 326 milyar avro seviyesindeydi. İthalat verilerindeki bu düşüş, AB'nin dış ticaret dengesinde önemli değişikliklere işaret ediyor.

Ülkelere Göre İhracat Dağılımı

AB ülkeleri arasında, birlik dışına yapılan kimyasal ürün ihracatında ilk sırayı 134 milyar avro ile Almanya aldı. Almanya'nın ardından İrlanda 82 milyar avro, Belçika 62 milyar avro, Fransa 54 milyar avro ve Hollanda 50 milyar avro ile sıralandı. Bu ülkeler, AB'nin kimyasal ürün ihracatında önemli rol oynamakta ve küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlamaktadır.

En Büyük İhracat Pazarları

Avrupa Birliği’nin kimyasal ürünlerdeki en büyük ihracat pazarları ise sırasıyla ABD, İsviçre, Birleşik Krallık, Çin ve Japonya olarak belirlendi. ABD, 170 milyar avro ile en büyük pazar konumunu korurken, İsviçre 64 milyar avro, Birleşik Krallık 47 milyar avro, Çin 36 milyar avro ve Japonya 18 milyar avro ile AB'nin önemli ticaret ortakları arasında yer aldı.

İthalatta Almanya'nın Payı

Avrupa Birliği içinde, birlik dışından en fazla kimyasal ürün ithal eden ülke 2024 yılında Almanya oldu. Almanya’nın ithalatı 56 milyar avro olarak kaydedilirken, onu Belçika 45 milyar avro, Hollanda 43 milyar avro, İtalya 34 milyar avro ve Slovenya 29 milyar avro ile takip etti. Bu veriler, Almanya'nın kimyasal ürün ticaretindeki belirleyici rolünü göstermektedir.