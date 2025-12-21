Dolar
156 Yerel Eylem Grubuna 2,2 Milyar Lira Hibe Desteği

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan hibe desteklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, 60 ildeki 156 Yerel Eylem Grubu'nun (YEG), LEADER Yaklaşımı Tedbiri kapsamında desteklenmeye hak kazandığını belirtti. Bu projelerin toplam bütçesi yaklaşık 2,2 milyar lira olarak öngörülüyor.

Desteklenecek Yerel Eylem Grupları

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 156 YEG Derneği'nin yüzde 100 hibeyle destekleneceğini ifade etti. Bu desteklerin, kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan yerel kalkınma stratejilerine dayandığını vurguladı. Yumaklı, bu süreçte yerel katılımın önemine değinerek, “LEADER Yaklaşımı Tedbiri'nin uygulandığı günden bu yana toplam 257 YEG Derneğine 2,8 milyar lira hibe desteği sağlanmış oldu,” şeklinde konuştu.

Kırsal Kalkınmanın Önemi

YEG'lerin, çiftçiler, sivil toplum kuruluşları, kadınlar ve gençler gibi yerel aktörlerin bir araya gelerek oluşturduğu dernekler olduğuna dikkat çeken Yumaklı, bu grupların bölgenin ihtiyaçlarına yönelik kalkınma stratejileri geliştireceğini ifade etti. IPARD-II döneminde olduğu gibi, IPARD-III Programı döneminde de kırsal alanlarda katılımcı ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edileceğini belirten Bakan, kırsal kalkınmayı yerinde uygulamanın önemine vurgu yaptı.

Bu destekler, Türkiye'nin kırsal alanlarında ekonomik ve sosyal gelişimi hızlandırmayı hedefliyor. Yerel Eylem Grupları aracılığıyla, her bölgenin kendine özgü ihtiyaçlarının daha iyi analiz edilmesi ve bu ihtiyaçlara uygun çözümler üretilmesi bekleniyor. Böylelikle, yerel halkın kalkınma süreçlerine daha aktif katılımı sağlanarak, kırsal alanların potansiyeli en üst düzeye çıkarılacak.

#Hibe Desteği
