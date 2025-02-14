Devlet Bahçeli Hastaneden Taburcu Edildi ve Ankara'ya Döndü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığına yönelik geçirdiği operasyon sonrası sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edilerek Ankara'ya döndüğü açıklandı.

Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, kendisinin 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Anadolu Sağlık Merkezi’nde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçtiği ve burada yapılan tetkiklerin ardından kalp kapakçığında bir sorun tespit edildiği belirtildi.

Bu tespitin ardından Bahçeli'nin sağlık durumunu daha iyi bir noktaya taşımak için girişimsel bir operasyon yapıldığı, işlemin başarıyla tamamlandığı ve doktorların gözetiminde tedavisinin devam ettiği duyurulmuştu.

MHP Genel Merkezi’nden yapılan yeni açıklamaya göre, 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Bahçeli’nin hastanedeki tedavi süreci sona erdi ve kendisi taburcu edilerek Ankara’ya döndü.

MHP'den Teşekkür Mesajı

MHP yetkilileri, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirirken, tedavi sürecinde emeği geçenlere de teşekkür etti. Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin hastane süreci boyunca özverili hizmet veren tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Anadolu Sağlık Merkezi’nin sahibi Sayın Tuncay Özilhan ve değerli ekibine de minnettarız."

Açıklamada ayrıca, Bahçeli’nin önümüzdeki süreçte doktorların tavsiyeleri doğrultusunda nekahat dönemini tamamladıktan sonra kısa süre içinde tekrar aktif siyasi çalışmalarına döneceği ifade edildi.

Ankara'ya Dönüş ve Nekahat Süreci

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Bahçeli, Ankara'ya dönüş yaptı. MHP yetkilileri, genel başkanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde rutin çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. Ancak, doktorların belirlediği sürece uygun olarak bir süre istirahat edeceği bildirildi.

MHP Genel Merkezi, Bahçeli'nin ilerleyen günlerde kamuoyuna ve partisinin yetkililerine yönelik açıklamalar yapabileceğini de ifade etti.

Siyaset Arenasında Destek Mesajları

Bahçeli’nin hastaneye yatışı ve operasyon geçirdiği haberlerinin ardından siyaset dünyasından birçok geçmiş olsun mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, TBMM Başkanı ve muhalefet liderleri de MHP liderinin sağlığına kavuşmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Partisinin kurmay kadrosu ve MHP teşkilatları, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini duyururken, sosyal medyada da çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.

Bahçeli'nin Siyasi Gündeme Dönüşü Bekleniyor

Doktorların tavsiyelerine göre bir süre daha dinlenmesi gereken Bahçeli’nin, istirahat sürecinin ardından partisinin olağan toplantılarına ve siyasi gündeme geri dönmesi bekleniyor. MHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, Bahçeli’nin en kısa sürede parti çalışmalarına döneceği ve Türkiye gündemindeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.