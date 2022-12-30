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Cumhurbaşkanlığı 'Aşık Veysel Yılı' İlan Etti
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Cumhurbaşkanlığı 'Aşık Veysel Yılı' İlan Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 50. yıldönümü olan 2023'ün 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 50. yıldönümü olan 2023'ün Aşık Veysel Yılı olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Unesco'nun anma ve kutlama yıl dönümleri arasına aldığı Aşık Veysel' ile ilgili bir adım da Cumlurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 2023 yılının Aşık Veysel yılı olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

YIL BOYU ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM KOORDİNE EDECEK
Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini bildiren Erdoğan, genelgede şunları kaydetti.

CUMHURBAŞKANLĞI HİMAYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

"Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dökümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kunmuluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."


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