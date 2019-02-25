Çanakkale'de yarın okullara kar tatili

Çanakkale'de eğitime yine kar engeli var. Çanakkale'nin Yenice ve Gökçeada ilçelerinde olumsuz hava koşulları yüzünden ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Çanakkale'de fırtına ve kar yağışının yanı sıra buzlanma riski sebebi ile Yenice ve Gökçeada ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 26 Şubat Salı günü için eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

Çanakkale'de Okullar Tatil

Kötü hava koşulları Çanakkale'de hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken fırtına, kar ve buzlanma nedeniyle pazartesi günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime daha önceden ara verilmişti. Yenice ve Gökçeada ilçelerinde yarın da okullar valilik tarafından tatil ilan edildi.