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Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesine iyileştirme
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesine iyileştirme

Leicester City, başarılı bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Leicester City, başarılı bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatma kararı aldı.

İngiltere Premier Lig'de üst üste 8 maç kazanarak 2. sıraya yerleşen Leicester City'de menajer Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün devre arasında takımdan ayrılmayacağını ve yeni sözleşme için görüşüldüğünü açıkladı.

Milli oyuncu ile kontrat için temasların sürdüğünü belirten teknik adam, "Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme için görüşmeler yapıldığını doğrulayan teknik adam, "Futbol direktörümüz John Rudkin, Çağlar Söyüncü'nün menajerleriyle görüşmeler yaptı ancak görüşmelerin nereye gittiğini henüz bilmiyorum. Şu anda ekleyebileceğim de bir şey yok bu konuda. Bazı oyuncularımız için Ocak sonrasını bekleyebiliriz ancak bazı oyuncularla her an sözleşme uzatabiliriz" dedi.

Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda tutmak isteyen Leicester City, 2.73 milyon euro brüt, vergiler sonrası ise 1.7 milyon euro ile kulübün en az kazanan oyuncularından biri olan milli yıldızımıza önemli bir zam yapacak. Leicester'ın masadaki teklifi ise yıllık brüt 4.67 milyon euro, net ise 2.5 milyon euro ve 5 yıllık yeni bir sözleşme oldu.

Çağlar Söyüncü'nün peşinde şampiyonluk yarışından uzak kalan Manchester City'nin olduğu kaydediliyordu.


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