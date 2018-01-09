Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Beşiktaşlı yıldıza İtalyan kancası
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Beşiktaşlı yıldıza İtalyan kancası

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularına teklif gelmeye devam ediyor. Sezonun dikkat çeken isimlerinden Oğuzhan Özyakup için Milan'ın devreye girdiği öğrenildi.

Cenk Tosun'u rekor bonservis bedeli karşılığında Everton'a gönderen Beşiktaş yönetiminin kapısını bu kez İtalyanlar çalmaya hazırlanıyor. Sezonun dikkat çeken isimlerinden Oğuzhan Özyakup için nabız yoklayan Milan, devre arası transfer dönemi bitmeden resmi teklifi yapacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre Milano ekibi, Beşiktaş yönetimi ile temasa geçeren Oğuzhan için ne kadar bonservis bedeli istediklerini sordu. Ocak ayında Oğuzhan'ı bitirmek isteyen Milan yönetiminin yıldız oyuncu için elini cebine atmaktan çekinmeyeceği kaydedildi.

TEKLİF EN AZ 10 MİLYON EURO

Sezon sonu sözleşmesı sona erecek olan Oğuzhan ile anlaşma yolu arayan Beşiktaş yönetimi, Arsenal'in oyuncunun üzerindeki haklarından vazgeçmemesi nedeniyle pürüz yaşıyordu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Milan'ın oyuncu ile anlaşma sağlayarak Beşiktaş'a en az 10 milyon euro önermeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Milli oyuncunun Milan ile el sıkışması durumunda transfer ocak ayında gerçekleşebilir.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Hawking’den depresyon için tavsiye
 Suudi Arabistan İsrail’den Demir Kubbe istiyor
Erdğan: Devlet Bahçeli’yi Beştepe’ye davet ettim
Beşiktaşlı yıldıza İtalyan kancası
ABD'li askerlere çocuk satıldı iddiası
Antalya'da özel okula gelen haciz velileri isyan ettirdi
Akşener’den Bahçeli’ye : Ne yapacağımıza kendimiz karar veririz!
Verem Yeşil Çam filmlerimde bıraktığımız bir hastalık değil!
-
Çok Okunanlar
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
Cenk Tosun'un Everton'a transferi tamamlandı
Cenk Tosun'un Everton'a transferi tamamlandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Son Haberler
Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Erdoğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Hawking’den depresyon için tavsiye
Hawking’den depresyon için tavsiye
 Suudi Arabistan İsrail’den Demir Kubbe istiyor
 Suudi Arabistan İsrail’den Demir Kubbe istiyor
Erdğan: Devlet Bahçeli’yi Beştepe’ye davet ettim
Erdğan: Devlet Bahçeli’yi Beştepe’ye davet ettim
Beşiktaşlı yıldıza İtalyan kancası
Beşiktaşlı yıldıza İtalyan kancası
ABD'li askerlere çocuk satıldı iddiası
ABD'li askerlere çocuk satıldı iddiası
Antalya'da özel okula gelen haciz velileri isyan ettirdi
Antalya'da özel okula gelen haciz velileri isyan ettirdi
Akşener’den Bahçeli’ye : Ne yapacağımıza kendimiz karar veririz!
Akşener’den Bahçeli’ye : Ne yapacağımıza kendimiz karar veririz!
Verem Yeşil Çam filmlerimde bıraktığımız bir hastalık değil!
Verem Yeşil Çam filmlerimde bıraktığımız bir hastalık değil!
Ergenler arasında yayılan Ortoreksiya nevroza hastalığına dikkat
Ergenler arasında yayılan Ortoreksiya nevroza hastalığına dikkat
İlber Ortaylı: Türk çocuğu yetiştirme tarzımız ahmakça
İlber Ortaylı: Türk çocuğu yetiştirme tarzımız ahmakça
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin
Kış tatili yapayım derken kalp krizi geçirmeyin

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık