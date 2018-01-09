Beşiktaşlı yıldıza İtalyan kancası

Cenk Tosun'u rekor bonservis bedeli karşılığında Everton'a gönderen Beşiktaş yönetiminin kapısını bu kez İtalyanlar çalmaya hazırlanıyor. Sezonun dikkat çeken isimlerinden Oğuzhan Özyakup için nabız yoklayan Milan, devre arası transfer dönemi bitmeden resmi teklifi yapacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre Milano ekibi, Beşiktaş yönetimi ile temasa geçeren Oğuzhan için ne kadar bonservis bedeli istediklerini sordu. Ocak ayında Oğuzhan'ı bitirmek isteyen Milan yönetiminin yıldız oyuncu için elini cebine atmaktan çekinmeyeceği kaydedildi.

TEKLİF EN AZ 10 MİLYON EURO

Sezon sonu sözleşmesı sona erecek olan Oğuzhan ile anlaşma yolu arayan Beşiktaş yönetimi, Arsenal'in oyuncunun üzerindeki haklarından vazgeçmemesi nedeniyle pürüz yaşıyordu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Milan'ın oyuncu ile anlaşma sağlayarak Beşiktaş'a en az 10 milyon euro önermeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Milli oyuncunun Milan ile el sıkışması durumunda transfer ocak ayında gerçekleşebilir.