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Başkan Dr. Hasan Akgün'ün Önderliğinde Büyükçekmece'nin Yolları Yeniden Doğuyor
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Gündem - - Editör: İlker KARACA

Başkan Dr. Hasan Akgün'ün Önderliğinde Büyükçekmece'nin Yolları Yeniden Doğuyor

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece ilçesini daha yaşanabilir bir mutluluk şehri haline getirme vizyonunu gerçekleştirmek için kararlılıkla ilerliyor.

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece ilçesini daha yaşanabilir bir mutluluk şehri haline getirme vizyonunu gerçekleştirmek için kararlılıkla ilerliyor. 2022 yılında başlayan ve 2023 yılında hız kesmeden devam eden asfalt çalışmaları, ilçenin altyapısını daha sağlam ve güçlü bir hale getirme amacını taşıyor. Bu büyük gayretin meyveleri her geçen gün daha belirgin hale geliyor.

2022'de Mahallelerin ve Caddelerin Yeniden Canlandırılması

2022 yılında Büyükçekmece ilçesinde büyük bir asfalt dönemi başladı. 150 sokak ve 25 cadde üzerinde yaklaşık 120.000 ton asfalt kullanılarak, mahallelerin ve caddelerin yolları yeniden hayata döndü. Bu çalışmalar sadece ulaşım altyapısını güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda Büyükçekmece sakinlerinin günlük yaşam kalitesini de önemli ölçüde artırdı.

2023'te Hız Kesilmeyen Asfalt Çalışmaları

2023 yılına geldiğimizde, Büyükçekmece'deki asfalt çalışmaları hız kesmiyor. Yeni bir aşama olarak Mayıs ayında başlayan çalışmalar, 100.000 ton asfalt üretimi ile ilçenin daha geniş bölgelerini kapsadı. Toplamda 100 sokak ve 20 cadde, asfalt yenileme projelerinin bir parçası olarak başarıyla tamamlandı. Bu girişim, Büyükçekmece'nin yollarını daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmeye katkı sağlayacak.

Büyükçekmece Genelinde Devam Eden Projeler

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün liderliğinde, Fen İşleri Müdürü Özkan Saka, Yol ve Asfalt Şefi Zafer Yılmaz ve çalışma ekipleri, ilçenin genel asfalt altyapısını güçlendirmek için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çabalar, sadece Büyükçekmece sakinlerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin daha cazip ve modern bir yer haline gelmesine de katkı sağlıyor.

Başkan Dr. Hasan Akgün, ilçesinin geleceğini şekillendirmek için altyapı geliştirmenin önemini vurguluyor. Bu çalışmalar, sadece yolların yenilenmesiyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda iş olanakları, ulaşım kolaylığı ve yaşam kalitesi açısından da Büyükçekmece'nin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunuyor. Başkan Akgün'ün liderliğindeki bu kararlılıkla, Büyükçekmece ilçesi geleceğe daha güçlü ve parlak bir şekilde ilerlemeye devam edecek.

 

 

 


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