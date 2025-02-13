Bahçeli’den Trump’a Sert Tepki: “Gazze Satılık Değildir!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek, Gazze’nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Bahçeli, Filistin halkının haklarına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Gazze, Gazzelilerindir. Burası bir emlak değildir, imara açılacak bir arazi de değildir, şehitlerin kanlarıyla sulanmış kutsal bir topraktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: "Gazze’nin Koparılması Büyük Bir Tehlikedir"

Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel güçlerin Gazze halkını ana vatanlarından koparmaya yönelik planlarının bölgesel istikrarsızlığı derinleştireceğini söyledi.

“Eğer Gazze, Filistin’den koparılmak istenirse, bu sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecek bir felaketin başlangıcı olacaktır. Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi, hak sahiplerinin yerinden edilmesi büyük bir insanlık suçudur. Bunun sonuçları tüm dünyayı saracak bir kriz dalgası yaratacaktır" diye konuştu.

"Kudüs Paktı Gündeme Alınmalı"

Bahçeli, 5 Ağustos 2024’te önerdiği “Kudüs Paktı”nın yeniden gündeme alınması gerektiğini belirterek, İslam dünyasının bir araya gelerek Filistin davasına daha güçlü sahip çıkmasını istedi. "Müslüman ülkeler, kendi öz kökenlerine dönmelidir. Kudüs ve Gazze konusunda gösterilecek zaaf, tarihin affetmeyeceği bir hata olacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump’a da doğrudan seslenen Bahçeli, “Gazze, bir gayrimenkul değildir. Emlak gibi satılıp alınıp kiraya verilemez. Filistin’in meşru hakları pazarlık konusu yapılamaz. İki devletli çözüm dışında tüm yollar, bölgesel huzuru tamamen yok edecek tehlikeler içermektedir" dedi.

“Gazze Şehit Kanlarıyla Sulanmış Bir Topraktır”

Bahçeli, Filistin halkının mücadelesine dikkat çekerek, “Gazze halkı yıllardır süren zulme karşı direniyor. Gazze, şehitlerin kanlarıyla sulanmış ve sonsuza dek sahiplenilmiş bir yerdir. Burası hiçbir siyasi planın, küresel pazarlığın bir parçası olamaz” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamalarla birlikte İslam dünyasına çağrıda bulunan Bahçeli, “Bölgedeki Müslüman ülkeler, birlik olup bu zulme karşı durmalıdır. Ürdün Kralı’nın sessizliği kimseyi yanılgıya düşürmemelidir. Kudüs, Filistin halkınındır ve öyle kalacaktır” diyerek uyarıda bulundu.

Trump’a Net Mesaj: "Tarihi Gerçeklere Karşı Gelemezsiniz"

Bahçeli’nin açıklamalarında Trump’a yönelik doğrudan mesajlar da yer aldı. "Hiçbir güç, tarihin ve coğrafyanın gerçekleriyle ters düşemez. Gazze halkının yok sayılması, bölgenin geleceğini büyük bir karanlığa sürükler. Bu konuda uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerekir" dedi.

Bahçeli’nin açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, özellikle Filistin yanlısı gruplar tarafından destek mesajları aldı. Trump’ın bu açıklamalara nasıl yanıt vereceği ise merak konusu oldu.