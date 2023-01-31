Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'

Animasyon film severlere bu hafta güzel bir haberimiz var. Antik Mısır ülkesinde geçen ve günümüz Londrasın'da gelişen güzel bir animasyon film vizyona giriyor. Antik Mısır'da gizli bir yeraltı şehrinde yaşayan üç antik Mısı mumyasının eğlenceli maceralarını konu alıyor. Bir prenses, eski bir savaş arabacısı ve onun küçük kardeşinden oluşan bu üçlüye evcil yavru timsahları eşlik ediyor.

Antik Mısır'da gizli bir yeraltı şehrinde yaşayan üç antik Mısır mumyasının eğlenceli maceralarını konu alıyor. Bir prenses, eski bir savaş arabacısı ve onun küçük kardeşinden oluşan bu üçlüye evcil yavru timsahları eşlik ediyor.

Bir dizi talihsiz olay sonucu mumyalar kendilerini günümüz Londra'sında bulur ve hırslı arkeolog Lord Carnaby tarafından çalışan, Kraliyet ailesin'ne ait eski bir yüzüğü aramak için tuhaf ve komik bir serüvene atılırlar.

Günümüz Mısırı'nda, üç bin yıllık bir mumyalar şehri, yeryüzünün derinliklerinde dünyanın gözlerinden uzakta gizlenmiş.

İmparatorluk emriyle genç ve açık sözlü Prenses, Nefer, kibirli eski bir savaş arabası yarışcısı olar Thut ile evlenmek zorundadır. bu emir onların istekleriyle hiç bir şekilde örtüşmemektedir.

Nefer Kraliyet ailesinin kısıtlamalarından kurtulmayı arzulayan bir genç kadın, Thut ise şehrin en gözde bekarı olmakla birlikte bağlanmaya alerjisi olan bir erkektir.

Ancak Firavunun isteklerinden kaçmak mümden değildir ve Thut sadece yedi gün içinde Nefer'le evlenmek zorunda kalacaktır. Firavun güçlü efsunlu yüzüğünü Thut'a emanet eder ve ona bu yadigarı düğüne kadar iyi saklamasını, kaybetmesi durukunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyler.

Bu arada. günümüz dünyasının yüzeyinde Lord Silvester Carnaby, ilk kez büyük tarihi öneme sahip bir şey bulduğu bir arkeolojik keşif gerçekleştirir. Göz alıcı bir alyans içeren bir Mısır Mezarı ve daha fazlası...

Warner Bross yapımı bu güzel ve aksiyon dolu animasyon filmin izlemeye kararlı seyircilere şimdiden iyi seyirler diliyrouzl. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cennetten Gelen Çocuk
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Fosforlu Cevriye
Çizmeli Kedi Son Dilek
-
Çok Okunanlar
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Fosforlu Cevriye
Fosforlu Cevriye
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Cennetten Gelen Çocuk
Cennetten Gelen Çocuk
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak
Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Fosforlu Cevriye
Fosforlu Cevriye
Çizmeli Kedi Son Dilek
Çizmeli Kedi Son Dilek
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji