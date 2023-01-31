Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'

Antik Mısır'da gizli bir yeraltı şehrinde yaşayan üç antik Mısır mumyasının eğlenceli maceralarını konu alıyor. Bir prenses, eski bir savaş arabacısı ve onun küçük kardeşinden oluşan bu üçlüye evcil yavru timsahları eşlik ediyor.

Bir dizi talihsiz olay sonucu mumyalar kendilerini günümüz Londra'sında bulur ve hırslı arkeolog Lord Carnaby tarafından çalışan, Kraliyet ailesin'ne ait eski bir yüzüğü aramak için tuhaf ve komik bir serüvene atılırlar.

Günümüz Mısırı'nda, üç bin yıllık bir mumyalar şehri, yeryüzünün derinliklerinde dünyanın gözlerinden uzakta gizlenmiş.

İmparatorluk emriyle genç ve açık sözlü Prenses, Nefer, kibirli eski bir savaş arabası yarışcısı olar Thut ile evlenmek zorundadır. bu emir onların istekleriyle hiç bir şekilde örtüşmemektedir.

Nefer Kraliyet ailesinin kısıtlamalarından kurtulmayı arzulayan bir genç kadın, Thut ise şehrin en gözde bekarı olmakla birlikte bağlanmaya alerjisi olan bir erkektir.

Ancak Firavunun isteklerinden kaçmak mümden değildir ve Thut sadece yedi gün içinde Nefer'le evlenmek zorunda kalacaktır. Firavun güçlü efsunlu yüzüğünü Thut'a emanet eder ve ona bu yadigarı düğüne kadar iyi saklamasını, kaybetmesi durukunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyler.

Bu arada. günümüz dünyasının yüzeyinde Lord Silvester Carnaby, ilk kez büyük tarihi öneme sahip bir şey bulduğu bir arkeolojik keşif gerçekleştirir. Göz alıcı bir alyans içeren bir Mısır Mezarı ve daha fazlası...

Warner Bross yapımı bu güzel ve aksiyon dolu animasyon filmin izlemeye kararlı seyircilere şimdiden iyi seyirler diliyrouzl.