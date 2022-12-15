Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Altılı Masa, En Görkemli Buluşmasını Saraçhane'de Yaptı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Altılı Masa, En Görkemli Buluşmasını Saraçhane'de Yaptı

Altılı Masa Liderleri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yerel mahkemece 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve siyasi yasaklı olmasına hükmedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de yüzbinlerce İstanbullu ile buluştu.

Altılı Masa Liderleri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yerel mahkemece 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve siyasi yasaklı olmasına hükmedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de yüzbinlerce İstanbullu ile buluştu.

MİLLİ İRADEYE SET ÇEKİLEMEZ

Konuşmalarında ADALET vurgusu yapan liderler, milli iradeye set çekilemeyeceğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, "16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vuruldu. biz, milli iradeyi yeniden ama yeniden inşa edeceğiz. Adalet ağacının içindeki kurtları tek tek temizleyeceğiz" derken, Akşener, "Bir tiyatroya bir haksızlığa kara cübbelerini, siyah cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbulular; diyorsunuz ki, 'Saray sizinse; saraçhane bizimdir." Diyorsunuz ki, 'Zulüm sizinse, haksızlık sizinse, sandık bizimdir" ifadelerini kullandı.

BU DAVA ÜLKE DAVASIDIR

Akşener "İmamoğlu da duygularını, "Siz iradenize set koymak isteyenlere 3.5 yıl önce hem de iki kez günlerini gösterdiniz. Yine göstereceksiniz, hiç kuşkum yok. Umudunuz hiç eksilmesin. Bu dava, bana açılmış bir dava değil. Çünkü bu dava, parti davası değil, Bu dava, ülke davası, bu dava, adalet davası. Bu dava eşitlik davası, Çünkü biz bu davayı, çocuklarımıza güçlü ve demokratik bir Türkiye bırakma davası olarak görüyoruz. İnanın 2023 çok güzel olacak" sözleriyle dile getirdi. 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şehir Tiyatrolarında Fosforlu Cevriye Haftası
Şehir Tiyatroları Bu hafta da Cıvıl Cıvıl
Altılı Masa, En Görkemli Buluşmasını Saraçhane'de Yaptı
Ambiyans Fuarcılık ve Geem'den Dev İş Birliği
İstanbul Başkanına Sahip Çıktı
Türk Yargısı adına Utanç Verici Bir Karar
İmamoğlu'na hapis cezası ve siyaset yasağı kararı verildi
İstanbul'u Olimpiyatlara Hazırlayacak Rüya Takım açıklandı
Beykoz Kundura'da Yerli Mallar Haftası
-
Çok Okunanlar
Mersin İstanbul'a Geliyor
Mersin İstanbul'a Geliyor
Hatay'da İstihdam için önemli bir adım
Hatay'da İstihdam için önemli bir adım
İkinci el otoda uygun kredi fırsatı
İkinci el otoda uygun kredi fırsatı
Altı Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar'a Tepkiler Dinmiyor
Altı Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar'a Tepkiler Dinmiyor
Başkan İmamoğlu Başkonsoloslara Belediyecilik modelini açıkladı
Başkan İmamoğlu Başkonsoloslara Belediyecilik modelini açıkladı
Hiranur Vakfı'nın Kaçak Yapısı Mühürlendi
Hiranur Vakfı'nın Kaçak Yapısı Mühürlendi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Şehir Tiyatrolarında Fosforlu Cevriye Haftası
Şehir Tiyatrolarında Fosforlu Cevriye Haftası
Şehir Tiyatroları Bu hafta da Cıvıl Cıvıl
Şehir Tiyatroları Bu hafta da Cıvıl Cıvıl
Altılı Masa, En Görkemli Buluşmasını Saraçhane'de Yaptı
Altılı Masa, En Görkemli Buluşmasını Saraçhane'de Yaptı
Ambiyans Fuarcılık ve Geem'den Dev İş Birliği
Ambiyans Fuarcılık ve Geem'den Dev İş Birliği
İstanbul Başkanına Sahip Çıktı
İstanbul Başkanına Sahip Çıktı
Türk Yargısı adına Utanç Verici Bir Karar
Türk Yargısı adına Utanç Verici Bir Karar
İmamoğlu'na hapis cezası ve siyaset yasağı kararı verildi
İmamoğlu'na hapis cezası ve siyaset yasağı kararı verildi
İstanbul'u Olimpiyatlara Hazırlayacak Rüya Takım açıklandı
İstanbul'u Olimpiyatlara Hazırlayacak Rüya Takım açıklandı
Beykoz Kundura'da Yerli Mallar Haftası
Beykoz Kundura'da Yerli Mallar Haftası
ROZA Filminin Çekimleri Başladı
ROZA Filminin Çekimleri Başladı
Musul Konsolosluğumuza Baskının Hikayesi '49'
Musul Konsolosluğumuza Baskının Hikayesi '49'
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji