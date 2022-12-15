Altılı Masa, En Görkemli Buluşmasını Saraçhane'de Yaptı

Altılı Masa Liderleri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yerel mahkemece 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve siyasi yasaklı olmasına hükmedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de yüzbinlerce İstanbullu ile buluştu.

MİLLİ İRADEYE SET ÇEKİLEMEZ

Konuşmalarında ADALET vurgusu yapan liderler, milli iradeye set çekilemeyeceğinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu, "16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vuruldu. biz, milli iradeyi yeniden ama yeniden inşa edeceğiz. Adalet ağacının içindeki kurtları tek tek temizleyeceğiz" derken, Akşener, "Bir tiyatroya bir haksızlığa kara cübbelerini, siyah cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbulular; diyorsunuz ki, 'Saray sizinse; saraçhane bizimdir." Diyorsunuz ki, 'Zulüm sizinse, haksızlık sizinse, sandık bizimdir" ifadelerini kullandı.

BU DAVA ÜLKE DAVASIDIR

Akşener "İmamoğlu da duygularını, "Siz iradenize set koymak isteyenlere 3.5 yıl önce hem de iki kez günlerini gösterdiniz. Yine göstereceksiniz, hiç kuşkum yok. Umudunuz hiç eksilmesin. Bu dava, bana açılmış bir dava değil. Çünkü bu dava, parti davası değil, Bu dava, ülke davası, bu dava, adalet davası. Bu dava eşitlik davası, Çünkü biz bu davayı, çocuklarımıza güçlü ve demokratik bir Türkiye bırakma davası olarak görüyoruz. İnanın 2023 çok güzel olacak" sözleriyle dile getirdi.