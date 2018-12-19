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Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu
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Magazin - - Editör: Özge KESİCİ

Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik savcılık iddianamesini hazırladı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraber yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesi ile şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı.
İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca önce Uzlaştırma Bürosuna gönderilen dosya Sıla Gençoğlu'nun uzlaşmak istememesi üzerine yeniden Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosuna gönderilmişti.

Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlanarak Ahmet Kural hakkında iddianame hazırlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama” suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Oyuncu Ahmet Kural önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.  


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