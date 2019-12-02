Abdulkadir Ömür sahalara dönüyor

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçı tribünden izleyen Abdulkadir Ömür, maç sonrası sakatlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Dev mücadeleyi tribünden takip eden Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Beraberliğin kendileri için iyi bir sonuç olmadığını belirten Abdulkadir Ömür, Çok da iyi oynamadığımız bir maçtı. Daha iyisini yapabilirdik. Umarım haftaya telafi ederiz" dedi.

Sakatlık süreciyle ilgili soruyu da yanıtlayan Abdülkadir "Bir hafta sonra Almanya'ya gideceğim tedavi için. Berlin'de devam edecek tedavim. Yaklaşık iki buçuk - üç ay tedavi sürecim var. İnşallah mart ayında oynamaya başlayacağım" şeklinde konuştu.