Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Abdulkadir Ömür sahalara dönüyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Abdulkadir Ömür sahalara dönüyor

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçı tribünden izleyen Abdulkadir Ömür, maç sonrası sakatlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçı tribünden izleyen Abdulkadir Ömür, maç sonrası sakatlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Dev mücadeleyi tribünden takip eden Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Beraberliğin kendileri için iyi bir sonuç olmadığını belirten Abdulkadir Ömür, Çok da iyi oynamadığımız bir maçtı. Daha iyisini yapabilirdik. Umarım haftaya telafi ederiz" dedi.

Sakatlık süreciyle ilgili soruyu da yanıtlayan Abdülkadir "Bir hafta sonra Almanya'ya gideceğim tedavi için. Berlin'de devam edecek tedavim. Yaklaşık iki buçuk - üç ay tedavi sürecim var. İnşallah mart ayında oynamaya başlayacağım" şeklinde konuştu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Merve Özbey nişanlandı
Cem Uzan'dan geri dönüş sinyali
Abdulkadir Ömür sahalara dönüyor
Abdurrahim Albayrak'a şok saldırı
Erzincan'da okullar tatil
Yeni parti 16 Aralık'ta
Lider Sivasspor doludizgin
Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 15 milyon dolarlık malikane
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
-
Çok Okunanlar
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Ryan Babel de sakatlandı
Ryan Babel de sakatlandı
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu
Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu
Euro 2020'de muhtemel rakiplerimiz
Euro 2020'de muhtemel rakiplerimiz
Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Merve Özbey nişanlandı
Merve Özbey nişanlandı
Cem Uzan'dan geri dönüş sinyali
Cem Uzan'dan geri dönüş sinyali
Abdulkadir Ömür sahalara dönüyor
Abdulkadir Ömür sahalara dönüyor
Abdurrahim Albayrak'a şok saldırı
Abdurrahim Albayrak'a şok saldırı
Erzincan'da okullar tatil
Erzincan'da okullar tatil
Yeni parti 16 Aralık'ta
Yeni parti 16 Aralık'ta
Lider Sivasspor doludizgin
Lider Sivasspor doludizgin
Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 15 milyon dolarlık malikane
Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 15 milyon dolarlık malikane
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Anadolu Efes'te Larkin fırtınası
Anadolu Efes'te Larkin fırtınası
Aslı Enver sessizliğini bozdu
Aslı Enver sessizliğini bozdu
Arda Turan iddiası
Arda Turan iddiası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji