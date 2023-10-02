3 Ekim okullar tatil mi? İşte Salı günü tatil ilan edilen okullar

Meteoroloji'den gelen son dakika yoğun yağış ve sel uyarıları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Özellikle Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağışlar nedeniyle okulların tatil ilan edilmesi gündeme gelirken başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Samsun illeri bu uyarılardan nasibini almıştır.

Yaşananlarla birlikte öğrenciler kadar velilerde 3 Ekim Salı gününde hangi illerde okulların tatil ilan edildiğini merak etmektedir.

Son olarak Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; “Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; 03.10.2023 Salı günü ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

3 Ekim Okullar Tatil Mi?

Başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Samsun'da görülecek olan yoğun yağışlar ve sel riski nedeniyle okulların 3 Ekim tarihinde tatil ilan edilip edilmediği merak edilmektedir.

Son olarak Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği ve bu nedenle de 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı.