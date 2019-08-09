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2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB
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Eğitim - - Editör: Tuğçe Gürel

2019 Ağustos Sözleşmeli öğretmen araması MEB

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması nihayet gerçekleştirildi. Atama sonuçlarının adaylar MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması nihayet gerçekleştirildi. Atama sonuçlarının adaylar MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

Binlerce öğretmenin merakla beklediği gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 5 Ağustos'ta sona ermişti. Bugün atama hakkı kazanan öğretmenler 2 Eylül'de göreve başlayacak. Atama sonuçları elektronik ortamda sorgulanacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, 2 yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.


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