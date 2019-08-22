2019-2020 ara tatiller ne zaman?

2019 eğitim öğretim yılında bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihleri belli oldu.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihlerini de Twitter'dan duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

"'Okulu çok özledim.' Yahut 'Ne yani bitti mi tatil?' diyen çocuklara kısa bir bilgilendirme" diyen Selçuk, ara tatil tarihleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Açılış: 9 Eylül, ilk ara tatil: 18-22 Kasım, yarıyıl tatili: 20-31 Ocak, 2. ara tatil: 6-10 Nisan, kapanış: 19 Haziran."

Selçuk, "Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce" dedi.