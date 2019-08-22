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2019-2020 ara tatiller ne zaman?
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Eğitim - - Editör: Tuğçe Gürel

2019-2020 ara tatiller ne zaman?

2019 eğitim öğretim yılında bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihleri belli oldu.

2019 eğitim öğretim yılında bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihleri belli oldu.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihlerini de Twitter'dan duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

"'Okulu çok özledim.' Yahut 'Ne yani bitti mi tatil?' diyen çocuklara kısa bir bilgilendirme" diyen Selçuk, ara tatil tarihleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Açılış: 9 Eylül, ilk ara tatil: 18-22 Kasım, yarıyıl tatili: 20-31 Ocak, 2. ara tatil: 6-10 Nisan, kapanış: 19 Haziran."

Selçuk, "Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce" dedi.


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