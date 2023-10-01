2 Ekim okullar tatil mi? Pazartesi okullara tatil var mı?

Yaz aylarının bitmesiyle birlikte yağışlı havaların başlaması sonrasında Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Yağışların özellikle bazı illerde kuvvetli olması sel uyarılarını da beraberinde getirirken okulların tatil ilan edilmesi de gündeme geldi.

Özellikle başta İstanbul olmak üzere Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Malatya, Şırnak, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Ankara, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Adana, Osmaniye ve Hatay'da yağışların kuvvetli olacağı yönünde son bilgilendirmeler Meteoroloji tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

2 Ekim Okullar Tatil Mi?

Meteoroloji'den yapılan son açıklamalar sonrasında valiliklerden gelen bildirimlerle beraber öğrenciler 2 Ekim Pazartesi gününde okulların tatil ilan edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Ancak bu konuda şu ana kadar herhangi bir ilin valiliğinden okulların tatil olacağı yönünde bir bilgilendirme yapılmadı. Bu bağlamda şu ana kadar gelen bilgilerle birlikte 2 Ekim Pazartesi günü okullar tatil değildir.