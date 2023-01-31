11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor

2023'de 31. Yılını kutlayan ve kurulduğu günden bu yana, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinde perde açmayı ilke edinen Tiyatrokare, repertuarındaki 'Ağaçlar Ayakta Ölür' adlı oyunu İstanbul, Bursa,. Hatay, İskenderun, Mersin, Adana ve Ankara'da sahne alacak

İspanyol yazar, şair Alejandro Csona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi 'Ağaçlar Ayakta Ölür' eserini Nedim Saban dilimize kazandırdı ve yönetti.

Oynadığı oyunlarla nice ödül kazananve 11 yıl aradan sonra 'Ağaçlar ayakta Ölür' ile tiyatroya dönem Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü üstleriyor.

'Ağaçlar Ayakta Ölür'de diğer başrdolü usta sanatçı Gökhan Mete, bir davranışı sebebiyle vicdan acısı azabı yaşayan ve hatasını düzeltmek için yaratıcı bir adım atan bir büyükbabayı oynuyor.

Nevra Serezli, Gökhan Mete/Nuri Gökaşan, Önder Atakanlı, Meral Asiltürk, Meltem Özlevent, Hakan Dönertaşlı'nın oynadığı oyunun sahne tasarımını Cihan Aşar, Kostüm tasarımını Sadik Kızılağaç, Işık tasarımını İsmail Sağır'ın yaptığı 11 ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' oyunu

1 Şubat Bursa Tayyare Kültür Merkezi,

4 Şubat Beylikdüzü,

10 Şubat Hatay,

11 Şubat İskenderun,

12 Şubat Mersin,

13 Şubat Adana,

14 Şubat Kayseri,

15 ve 16 Şubat Ankara MEB Şura



Tiyatrokare'nin ayrıntılı oyun programı www.tiyatrokare.com.tr sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor.