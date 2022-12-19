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Yeni Yılın gelişi 'Wonder Village'de kutlanıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Yeni Yılın gelişi 'Wonder Village'de kutlanıyor

Yeni yılın gelişi 21-30 Aralık tarihlerinde Küçükçiftlik Park'da şehrin ortasına kurulan büyülü yılbaşı kasabası'Wonder Village'da kutlanacak. Yediden yetmişe herkesin doyasıya yeni yıl ruhunu yaşayacağı 'Wonder Village'da çok sevilen isimlerin konserleri, yılbaşı aktiviteleri atlıkarınca, buz pateni pisti, çocuk ve yetişkin atölyeleri, kış lezzetleriyle dolu yeme içme alanları ve hediyelik alışverişlerinin yapılabileceği stantlarda da İstanbull'uları bekliyor.

Yeni yılın gelişi 21-30 Aralık tarihlerinde Küçükçiftlik Park'da şehrin ortasına kurulan büyülü yılbaşı kasabası'Wonder Village'da kutlanacak.

BİR DOLU ETKİNLİK

Yediden yetmişe herkesin doyasıya yeni yıl ruhunu yaşayacağı 'Wonder Village'da çok sevilen isimlerin konserleri, yılbaşı aktiviteleri atlıkarınca, buz pateni pisti, çocuk ve yetişkin atölyeleri, kış lezzetleriyle dolu yeme içme alanları ve hediyelik alışverişlerinin yapılabileceği stantlarda da İstanbull'uları bekliyor.

FATİH ERKOÇ KEREM GÖRSEV

"Wonder Village" konserlerinde ise 21 Aralık akşamı, Fatih Erkoç-Kerem Görsev Trio, 22 Aralık'ta Baranm Bayraktar, Melis Güven, 23 Aralık'ta Kalben, Güneş Özgeç, 24 Aralık'da Jabbar, 25 Aralık'da Dj Melis Köke, Lalalar, 26 Aralık'da Dilan Balkay, Sena Şahin, 27 Aralık'da Ellephanz 28 Aralık'ta Mert Demir, 29 Aralık'ta Waldeck dinleyicilerle buluşacak. Wonder Village'in kapanışında ise 30 Aralık'ta, Büyük Ev Ablukada sahne alacak.



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