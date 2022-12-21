Yeni bir Çocuk oyunu: 'Benim Küçük Yıldızım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Şehir Tiyatroları Cengiz Özek'in yazıp yönettiği Benim Küçük Yıldızım adlı çocuk oyunu seyirciyle buluşturuyor. 2022 sezonunun yeni çocuk oyunu Benim Küçük Yıldızım, 25 Aralık 2022 Pazar günü 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde prömiyerini yapıyor.

GERÇEK YILDIZ İÇİNDEKİ SEVGİ

Bir gün bir yıldız kayar..Gökyüzünden..Küçük kız onun peşine düşer... Belki gözündeki yıldıza ulaşamaz; ama bir yıldız şarkıcı kargaya, tavuklar için bir Yıldız gibi pırıl pırıl parlayan bir mısır tanesine her nefes aldıkça bir yıldız gibi parıldayan ateş böceğine rastlar...Hepsiyle arkadaş olur...Sonunda gerçek yıldızın içinde olduğunu sevgi kardeşlik dostluk olduğunu anlar.

Yönetmen Cengiz Özek Benim Küçük Yıldızım'ı anlatıyor.

YÖNETMEN CENGİZ ÖZEK BENİM KÜÇÜK YILDIZIM'I ANLATIYOR

Bir yıldızın peşinden koşan kızın öyküsü. Seyahatı boyunca pırıltılı, parlak, herkes için yıldız olan bir şeyle karşılaşıyor. Bir yıldız gibi olmak istiyor. Kendisi de parlamaya başlıyor yıldız gibi..

Oyun; her yaşın aynı anda seyredebileceği, çocuk izlerken yetişkinlerinde sıkılmayacağı, herkesin aynı şaşkınlıkla seyredeceği bir oyun.

İletişimsizliğe vurgu yapan bir oyun. Sonunda barış ve kardeşlik şarkısıyla bitiriyoruz oyunu. Bu tür mesajlı oyunlar çocuklar için çok önemli. Onlar geleceğin müstakbel seyircisi olakcak. Hem de kendi çocuklarını yetiştirecekler.

Bu oyun için 1.5-2 metre boyunda kuklalar hazırladık. Kuklalar sahnede sanki kendi hakeret ediyormuşçasına görünüyor. Seyirci asla oyuncuları görmüyor. Oyunmcu dev kuklaları hareket ettiriyor

OYUNDA SİYAH TİYATRO TEKNİĞİ KULLANILIYOR

Oyunda ülkemize yabancı bir oyun tekniği kullanıyoruz. Tiyatro mantığında uygulanması da çok az.

Altyapısı müzik olan ve müziğe göre hareket eden, uçan bir takım nesneler görüyoruz. Buna siyah tiyatro diyoruz. Sahnedeki oyuncuların görünmez hale gelmesi ve ultraviyole ışığı yansıtan boyalarla boyanmış nesnelerin görünmesi. Metin böyle bir tiyatro için yazıldı. Bunu düşleyerek yazdım".



Müziğini Orçun Telioğlu'nun, dekor-kostüm tasarımını Almıla Altunsoy'un, ışık tasarımını Mustafa Bilal'in efekt tasarımını Nuri Özelçi'nin koreografisini, Özge Midilli'nin yaptığı fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu'nun çektiği oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Buğra Can Ildırışık, Hasip Tuz, Kamen Karabektaş, Mana Alkoy, Özge Kırdı, Pınar Pamuk, Tevfik Şahin rol alıyor.



Oyun 8, 15 Ocak 2023 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 22, 29 Ocak 2023 tarihlerinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde