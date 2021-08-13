VEGA İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tıltaybir açıklama yaparak, dünyada kozmetik ve gıda sektöründeki en yeni teknolojileri Türkiye'de müşterilerinin hizmetine sunduğunu belirti.

Vega İlaç Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Füsun Tıltay yaptığı açıklamada, ilk başta ve en çok önem verdikleri şeyin müşterilerinin memnuniyeti olduğunu anlattı.

İzmir'de doğan Füsun Tıltay, VEGA İlaç markasının çok kısa sürede kalitesiyle birlikte büyüyerek sağlık, kozmetik, takviye edici gıda sektöründe kendi ürettikleri ürünleri Dünya'nın bir çok ülkesine ihracatı yapıyor.

VEGA İlaç Dünyanın Son Teknolijisini Müşterilene Sunuyor

Vega İlaç Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Füsun Tıltay sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kalite ve süreç odaklı üretim anlayışı ile ürünlerinin müşteriye aynı standartta ve en güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak VEGA İlaç'ın temel amacıdır.

Vega İlaç olarak Dünyada ve Türkiye'de ki örnek uygulamaları, yeni tedarikçileri ve en yeni teknolojik ürünler ile kullanım alanlarını takip ederek müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.