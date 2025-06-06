Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ücretsiz olarak hizmet veren halk plajlarının sayısının bu ay içinde açılacak iki yeni plajla birlikte 19’a çıkacağını açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak’ta açılacak yeni halk plajlarının yaz sezonuyla birlikte hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Yüksek standart, ücretsiz erişim

Ersoy, ücretsiz halk plajlarının yalnızca kolay erişilebilir değil, aynı zamanda çevreci ve konforlu bir kamu hizmeti modeli sunduğunu belirtti. Engelli dostu altyapılar, hijyenik olanaklar ve sosyal donatı alanlarının öne çıktığını vurgulayan Ersoy, halk plajlarının nitelikli ve kapsayıcı hizmet anlayışıyla vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

“2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 binden fazla kişi halk plajlarımızdan yararlandı. Geçen yıl bu sayı 3 milyonu aşmıştı.” – Mehmet Nuri Ersoy

Herkes için ulaşılabilir tatil

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu anda 17 halk plajının aktif hizmet verdiği bildirildi. Halk plajlarının, denize erişimde eşitlik sağlama hedefiyle kurulduğuna dikkat çekilerek, bu alanların her geçen yıl daha fazla kişi tarafından tercih edildiği ifade edildi.

“Yalnızca hizmetin ücretsiz olması değil, aynı zamanda sunulan kalitenin yüksekliğiyle de dikkat çekiyoruz. Güvenlikten temizliğe, doğaya duyarlı uygulamalardan sosyal alanlara kadar her şey özenle planlanıyor.” – Bakanlık açıklaması

Yabancı turistlerden de ilgi görüyor

Türkiye’nin kıyı bölgelerinde yer alan bu halk plajları, sadece yerli vatandaşlar için değil, aynı zamanda Türkiye'yi ziyaret eden turistler için de önemli bir alternatif oluşturuyor. Bakanlık, bu plajların yüksek hijyen ve çevreci altyapılarıyla yabancı misafirlerin de beğenisini topladığını belirtti.

Halka açık hizmet veren plajlar

Mevcut halk plajları arasında şunlar yer alıyor:

Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu ve Bostanlı Koyu.

Haziranda eklenecek: Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak