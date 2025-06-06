Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda görev yapan Mehmetçik ile telefonla bayramlaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına seslenen Erdoğan, “Hudutlardan yurtdışına kadar her noktada görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum” dedi.

Bayram namazı Kütahya’da kılındı, komuta kademesi birlikteliği vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi, bayram namazını Kütahya’daki Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda kıldı. Namazın ardından askerlerle bayramlaşan Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesinde “Askerimiz her zaman göreve hazır” mesajı verdi.

“Gök Vatan’ın savunmasında kilit rol üstleniyorsunuz”

Telefon görüşmesinde Mehmetçik’e hitap eden Erdoğan, Hava Kuvvetleri’nin 114. kuruluş yıl dönümünü de anarak, “Gök Vatan’ın muhafazasında çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Her yıl 35 bin Mehmetçik yetiştirerek bu sorumluluğu taşıyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Pasinler’den Malazgirt’e, bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan için fedakârlık yapan her askerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.”

“Allah’a emanet olun, millet sizinle gurur duyuyor”

Mehmetçik’in bayramını kutlayan Erdoğan, birlik, görev bilinci ve disiplinin Türk ordusunun gücünü artıran temel unsurlar olduğunu vurguladı.

“Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet, ailelerimize sabır ve sağlık diliyorum. Sizlerin gayretiyle milletimizin huzuru teminat altındadır. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” sözleriyle mesajını tamamladı.