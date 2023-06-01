Trump 2024 Seçimleri için En Güçlü Aday!

Trump, üçüncü kez başkanlık yarışına katılmak için resmi evraklarını Kasım 15 teslim etti.Amerika'yı yeniden büyük ve şanlı yapmak için ABD başkanlığına adaylığımı açıklardım dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimleri için adaylığını açıkladı. Trump'ın başkan adayı olabilmesi için Cumhuriyetçi Parti'deki adaylık yarışını kazanması gerekiyor. Eski başkanın partideki en büyük rakibi oylarını artırarak yeniden göreve seçilen Florida Valisi Ron DeSantis olarak görülüyor.Zorlu yarış geçecek ama anketler Trump'tan yana.

Uluslararası Medya Koordinatörü olarak görev yapan Melih Göğebakan'a Eski Başkan Donald Trump tarafından New Jersey New York ve Pensilvanya seçim medya direktörü görevi verildi. Seçim çalışmalarında Türk ekibi ile seçim çekimleri montaj kurgu yaparak dünyaya servis edecek.

Melih Göğebakan'ın Seçimde şansınız nasıl görüyorsunuz sorusuna Trump'ın Cevabı:

"Anketlerde ezici üstünlüğüm görünüyor" dedi ve ekledi. Ben ve Biden diğer olası bir aday seçeneği verildiğinde ise yüzde 44'i Ben, yüzde 34'ü Biden ve yüzde 19'u da diğer bir adaya oy vereceğini kaydetti.

Trump, zorlu yarıştan zaferle çıkacağından emin konuştu.