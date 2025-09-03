YTÜ’den Sanayinin Yeşil Geleceğine Yerli Katkı: GreenStars!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Yenilikçi Bir Sürdürülebilirlik Modeli

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (Yıldız TTO), Türkiye’de bir ilke imza atarak GreenStars projesini hayata geçirdi. Bu yenilikçi model, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kurumların yeşil dönüşüm süreçlerine rehberlik etmeyi amaçlıyor. Yüzde 100 yerli bir sürdürülebilirlik platformu olan GreenStars, Türk sanayisine uluslararası arenada rekabet avantajı sağlayacak kapsamlı bir sertifikasyon sistemi sunuyor.

KOBİ'lere Özel Destek ve Fırsatlar

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) de dahil olduğu tüm şirketler, GreenStars’tan alacakları karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik yol haritası hazırlama ve danışmanlık gibi hizmetlerin maliyetinin yüzde 90’ını TÜBİTAK hibe desteği ile karşılayabiliyor. Bu destek, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerine katılımını teşvik ederken, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlıyor.

GreenStars ile Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesi

GreenStars, kurumların sürdürülebilirlik performansını kapsamlı bir şekilde değerlendiren bir platform olarak dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı temel alınarak geliştirilen bu model, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki mevcut durumlarını analiz ederek geleceğe yönelik stratejik bir yol haritası sunuyor. Sertifika süreci, firmaların sürdürülebilirlik taahhütlerini uluslararası düzeyde kanıtlamalarına olanak tanırken, marka itibarlarını da güçlendiriyor.

Yıldız TTO Genel Müdürü'nden Açıklamalar

Yıldız TTO Genel Müdürü Dr. Selim Serkan Say, projenin önemine vurgu yaparak, “Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 114 yıllık akademik birikimini ve bilimsel üretim gücünü, GreenStars projesiyle doğrudan sanayiye aktarıyoruz. GreenStars, Türkiye’nin sanayi vizyonunu geleceğe taşıyan stratejik bir modeldir. Uluslararası standartlara uygun hizmetlerle, yeşil ekonomide küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Uluslararası Onaylı Sertifika ile Güvenilirlik

GreenStars, yenilikçi bir değerlendirme platformu olmanın yanı sıra, kurumlar için güvenilir bir dönüşüm merkezi olma hedefiyle hareket ediyor. GreenStars Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifikası, uluslararası denetim kuruluşu TÜV Austria Turk iş birliğiyle veriliyor. Sertifikayı alan kurumlar, küresel pazarlarda geçerli bir saygınlık kazanarak, çevre, sosyal ve yönetim sistemleri alanındaki yeterliliklerini uluslararası düzeyde kanıtlama fırsatı elde ediyor.

Yeşil Dönüşümün Teknik Gereklilikleri

GreenStars, sunduğu hizmetlerle yeşil dönüşümün teknik gerekliliklerine de kapsamlı çözümler üretiyor. GHG Protokolü ve ISO 14064 gibi küresel standartları baz alarak gerçekleştirilen Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması, şirketlerin sera gazı emisyonlarını bilimsel bir temele oturtarak, azaltım stratejileri geliştirmelerine olanak tanıyor. Aynı zamanda, enerji verimliliği etütleri ile işletmelerin enerji israf noktalarını tespit ederek maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyor.

GreenStars ile KOBİ'lere Tarihi Bir Fırsat

GreenStars, büyük sanayi kuruluşlarının yanı sıra, ülke ekonomisinin lokomotifi KOBİ'lerin de yeşil dönüşüm süreçlerine katılımını teşvik ediyor. TÜBİTAK tarafından yürütülen "1831-Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı" kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak, KOBİ'lere büyük destek sağlıyor. Bu program sayesinde, KOBİ'ler GreenStars’tan alacakları hizmetlerin maliyetinin büyük bir kısmını hibe desteği ile karşılayabiliyor.

Güçlü Referanslar ve Başarılı İş Birlikleri

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin güçlü akademik altyapısını arkasına alan GreenStars, kısa sürede Türkiye’nin en saygın kurumlarının tercih ettiği bir platform haline geldi. İstanbul Havalimanı (İGA), TÜBİTAK, Yünsa, Rebul, Koleksiyon, Orka Holding, Unifree Duty Free gibi sektörlerinin liderleri, GreenStars’ın sunduğu çözümlere duyulan güvenin en önemli göstergeleri arasında yer alıyor. GreenStars, sürdürülebilirlik alanında bir hizmet sağlayıcısı olmanın ötesinde, şirketler için stratejik bir çözüm ortağı olma vizyonuyla ilerliyor.