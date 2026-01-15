Dolar
Yerli SİHA'lar İtalya'da da Üretilecek: Baykar'ın Stratejik Planları

Yerli SİHA’lar İtalya’da da Üretilecek: Baykar’ın Stratejik Planları

Yayınlanma
14
Yerli SİHA’lar İtalya’da da Üretilecek: Baykar’ın Stratejik Planları
Okunma Süresi: 2 dk

Yerli insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) üretiminde öncü olan Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio’yu satın almasının ardından yeni üretim planlarını açıkladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketin YouTube kanalında gerçekleştirdiği röportajda, İtalya'da SİHA üretimi yapacaklarını duyurdu.

İtalyan Piaggio ile Stratejik Bir Ortaklık

Baykar, Piaggio’yu satın alarak uluslararası havacılık pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bayraktar, bu satın almanın stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, İtalya’da hem P180 uçaklarının hem de Baykar’ın SİHA’larının üretileceğini belirtti. P180, dünya genelinde tanınan ve en hızlı turboprop uçaklarından biri olarak dikkat çekiyor.

P180 Uçağı ve Gelecek Planları

Bayraktar, P180 uçağının yeni modelini Avanti NX olarak adlandırdıklarını ve bu modelin çeşitli güncellemelerle birlikte pazara sunulacağını ifade etti. Şirketin, P180’in pazardaki payını artırmayı ve üretim kapasitelerini genişletmeyi hedeflediğini vurguladı. Haluk Bayraktar, mevcut üretimin yılda 4-5 uçak düzeyinde olduğunu, ancak önümüzdeki yıl bu sayının 25-30 seviyesine çıkarılacağını aktardı.

Müşteri Hizmetlerine Yatırım

Baykar, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla ciddi yatırımlar yapma kararı aldığını da sözlerine ekledi. Yaklaşık bir yıl içinde lojistik merkezi kurmayı planlayan Bayraktar, bu merkezin, hem üretim sürecini hem de müşteri hizmetlerini iyileştireceğini belirtti. Bayraktar, Piaggio ile gerçekleştirdiği önceki uçuş deneyiminden etkilenerek, bu uçağa duyduğu hayranlığı da dile getirdi.

Bu gelişmeler, Baykar’ın uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak yeni bir dönemi işaret ediyor. İtalya’da gerçekleştirilecek üretim, şirketin global pazarda daha fazla söz sahibi olma arzusunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

