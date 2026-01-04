Yapay Zeka Çağında Reddit'in Yükselişi

Geleneksel arama motorları, kullanıcıların bilgiye ulaşma yöntemlerinde köklü bir değişim sürecine giriyor. Bu değişimin merkezinde yapay zeka uygulamaları yer alırken, Reddit platformu bu yeni dönemde önemli bir aktör haline geliyor. Needham araştırma şirketinin analisti Laura Martin, Reddit'in yapay zeka ile oluşturulan yanıtların kaynak gösterilmesinde öne çıkması nedeniyle "Açık İnternet'in yeni ana sayfası" olarak adlandırıldığını belirtiyor.

Arama Motorlarında Değişim

Needham'a göre, arama motorlarının eski işleyişi sona eriyor. Yapay zeka yanıtlarının ön plana çıktığı bu yeni dönemde, bilgiye ulaşımda değer, tıklama sayısından ziyade alıntı yapma üzerinden şekilleniyor. Geleneksel arama motorları, kullanıcılara bağlantılar sunarken, yapay zeka uygulamaları, örneğin ChatGPT veya Google’ın AI Overviews, doğrudan cevaplar veriyor. Bu durum, internet trafiğinin akışını değiştirmekte ve bağlantıların önemini azaltarak, yapay zeka yanıtlarında kaynak gösterilen platformların değerini artırmaktadır.

Reddit'in Alıntı Başarısı

Birden fazla araştırma, Reddit'in yapay zeka yanıtlarında önemli bir yer edindiğini ortaya koyuyor. 2025 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilen Semrush araştırması, 230 bin yapay zeka sorgusunu inceleyerek, Reddit'in bu yanıtların yaklaşık yüzde 40'ında kaynak olarak gösterildiğini tespit etti. Wikipedia ve YouTube sırasıyla yüzde 26,3 ve yüzde 23,5 ile daha düşük oranlarla geride kaldı. Axios verileri, Reddit'in tüm büyük dil modellerinde en çok alıntılanan platform olduğunu vurguluyor. Ayrıca Pew araştırması, yapay zeka özetli aramalarda tıklama sayısının önemli ölçüde azaldığını göstermektedir.

Reddit'in Tercih Edilme Nedenleri

Semrush analizine göre, yapay zeka modelleri, Reddit'te "ilgili alanlarda deneyimli kullanıcılardan gelen gerçek, insani yanıtlar" bulma konusunda oldukça başarılı. Bu durum, kullanıcıların aradıkları bilgilere daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

Reddit'in Ekonomik Avantajları

Needham, Reddit'in bu yeni dönemde iki önemli gelir kaynağına sahip olduğunu belirtiyor. İlk olarak, veri lisanslama modeli sayesinde şirket, büyük dil modeli sağlayıcılarından yıllık 120 milyon doların üzerinde lisans geliri elde ediyor. Bu rakamın, devam eden davaların sonuçlanmasıyla birlikte iki katına çıkması bekleniyor. İkinci olarak, yapay zeka alıntıları sayesinde artan görünürlük, platformun trafiğini artırarak reklam gelirlerini de olumlu etkilemektedir. Martin, analizinde Reddit'in yapay zeka yanıtlarında orantısız şekilde alıntılandığını ve bu alıntıların tüketicilerin keşif yapması için yeni bir değer kaynağı sunduğunu ifade ediyor.