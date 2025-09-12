Dolar
X'in Yapay Zekası Grok'a Erişim Engeli Talebi Yeniden Gündemde

X'in Yapay Zekası Grok'a Erişim Engeli Talebi Yeniden Gündemde

Yayınlanma
14
X'in Yapay Zekası Grok'a Erişim Engeli Talebi Yeniden Gündemde
X sosyal medya platformunun yapay zekası Grok, bir kez daha Türkiye'de erişim engeli talebiyle karşı karşıya kaldı. Daha önce kullanıcılarına hakaret içeren yanıtlar vermesi nedeniyle erişimi engellenmiş olan Grok'un X hesabı, bu kez millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla erişim engeli talep edilen içerikler arasında yer alıyor. EngelliWeb, Grok’un X hesabına yönelik bu talebin gündeme geldiğini bildirdi.

Erişim Engeli Talebinin Gerekçesi

Grok'un X hesabına getirilen erişim engeli, Türkiye'deki yetkililer tarafından millî güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması gerekçeleriyle destekleniyor. Ancak, hangi sulh ceza hakimliğinin bu kararı aldığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Mevcut durumda Grok'un X hesabı, Türkiye'den tamamen erişime kapatılmamış olsa da, belirli içeriklere erişim engeli uygulanması planlanıyor.

Önceki Erişim Engelleriyle Karşılaştırma

Grok'un daha önce de erişim engeliyle karşılaştığı biliniyor. Temmuz 2023’te, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen bir karar ile Grok'un X hesabındaki 50 gönderi erişime kapatılmıştı. Bu gönderilerden bazıları X tarafından silinirken, silinmeyen içeriklerin Türkiye'den erişimi engellenmişti. Bu durum, Grok'un içerik politikalarının ve kullanıcı etkileşimlerinin daha fazla denetim altına alındığını gösteriyor.

Gelecekteki Gelişmeler

Grok'un X hesabına yönelik erişim engeli talebi, sosyal medya platformlarının içerik denetimi ve kullanıcı etkileşimleri üzerinde artan bir baskının belirtisi olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de sosyal medya düzenlemeleri ve bu tür platformların denetlenmesi konusundaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde dikkatle izlenecek. Kullanıcılar ve teknoloji uzmanları, Grok gibi yapay zeka destekli sistemlerin erişim engelleriyle nasıl başa çıkacağını merakla bekliyor. Bu gelişmeler, sosyal medya platformlarının işleyişi ve kullanıcı deneyimleri üzerinde önemli etkilere yol açabilir.

#Erişim Engeli
#Sosyal Medya
#Yapay Zeka
#Grok
#Erişim Engeli Talebi
#X Hesabı
