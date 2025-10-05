Üniversite Öğrencilerinin Çevre Dostu Otonom Ulaşım Aracı Projesi İkincilik Ödülü Aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi öğrencileri, yapay zeka destekli çevre dostu otonom ulaşım aracı projeleriyle "3. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması"nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu ödül, genç mühendis adaylarının yenilikçi çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Projenin Gelişimi ve Özellikleri

Öğrenciler, yapay zeka teknolojisini kullanarak trafik, hava durumu ve çevresel risk faktörlerini analiz eden bir sistem geliştirdi. Bu sistem, aracın en güvenli rotasını belirlemesine olanak tanıyor. Proje, "Doğayla Uyumlu Otonom Süper İletken Ulaşım Aracı" ismiyle anılıyor ve 315 öğrencinin katıldığı yarışmada 200 farklı proje arasında "kara yolu" kategorisinde ikincilik elde ederek 100 bin lira ödül kazandı.

Projenin ilham kaynağı, Japonya'daki süper iletken tabanlı trenler oldu. Öğrenciler, yaklaşık iki aylık bir çevrimiçi çalışma sürecinin ardından tekerleksiz, süper iletken tabanlı ve manyetik sistemli bir ulaşım aracı tasarlayıp geliştirdiler. Aracın gövdesi, geri dönüştürülebilir malzemelerle oluşturularak çevre dostu bir nitelik kazanıyor. Ayrıca, aracın sessiz ve sıfır emisyonla çalışması, ekolojik ve teknolojik açıdan önemli bir avantaj sağlıyor.

Öğrencilerin Görüşleri ve Beklentileri

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Havvanur Akpolat ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Eda Nur Albayrak, ulaşım teknolojisi alanında elde ettikleri başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. Akpolat, projenin insanlığa faydalı olacağına inandığını belirterek, "Proje insanlığa faydalı, umarım geliştirilir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, disiplinlerarası bir yaklaşımın yeni fikirlerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Akpolat, proje üzerinde daha fazla AR-GE ve mühendislik çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Projemizin temellerinin sağlam olduğunu biliyorduk. Ödülle döneceğimizi düşünmüştük," şeklinde konuştu. Öğrenci, ödülün yeni çalışmalar için kendilerine moral verdiğini ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e destekleri için teşekkür etti.